Özel İmamoğlu'na bant mı çekti

CHP cumhurbaşkanı adaylığında ibre değiştiriyor. Ekrem İmamoğlu’nun İBB’deki rüşvet ve yolsuzluk gerekçesiyle tutuklanması, güvenlik kameralarının bantlandığı jammerlı gizli toplantıların ortaya çıkması üzerine, “Adayımız Ekrem Başkan” diyen CHP Genel Başkanı Özgür Özel’den 2028’e ilişkin sürpriz sinyaller gelmeye başladı. Özel, önceki gün katıldığı bir televizyon programında 6’lı Masa döneminde tartışılan parlamenter sisteme dönüşü gündemine aldı. Özel, “Bir tarafsız cumhurbaşkanı seçilir, başbakan olarak yürütmenin başına Ekrem İmamoğlu gelir. O süreçte tarafsız Cumhurbaşkanlığı'na, o sürece katkı sağlayan, milletin gönlüne giren en önemli aktör tarafsız Cumhurbaşkanı olur, bunun adı Mansur Yavaş olur olursa” dedi.