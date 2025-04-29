Bakan Yerlikaya'dan CHP'li Özel'e jet cevap: Seni koruyan polislerimiz dahil hiçbiri cebinde bant taşımaz

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, CHP'li Özel'in iddialarına cevap verdi. Bakan Yerlikaya, 'Yakın koruma polislerimizin kameraları bantla kapatma gibi bir görevi yoktur. Seni koruyan polislerimiz dahil hiçbiri cebinde bant taşımaz. Söylediklerin alçak bir iftiradır.' dedi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, CHP'li Özgür Özel’in gündeme getirdiği “polislerin kameraları bantla kapattığı” yönündeki iddiayı yalanladı. Sosyal medya üzerinden açıklama yapan Yerlikaya, “Yakın koruma polislerimizin böyle bir görevi yok. Seni koruyan polisler dahil hiçbiri cebinde bant taşımaz” ifadelerini kullandı.
Yerlikaya, açıklamasında Özel’e hitaben şu sözleri de kullandı:
“Daha iyi anlaman için sana ‘özel’ bir açıklama yapayım:
- Yakın koruma polislerinin kamera kapatma görevi yoktur
- Hiçbirinin cebinde bant bulunmaz.
- Bu iddialar, alçak bir iftiradır.
- Hangi kamerayı bantlarsanız bantlayın, milletimizin gönül gözü olan biteni kaydediyor.”
EGM'den açıklama
Bakan Yerlikaya’nın paylaşımında, Emniyet Genel Müdürlüğü’nün (EGM) konuya ilişkin basın açıklaması da yer aldı. EGM, bugün itibarıyla 5 bin 263 koruma polisinin görev yaptığını belirterek şu ifadeyi kullandı: