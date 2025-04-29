Bakan Yerlikaya'dan CHP'li Özel'e jet cevap: Seni koruyan polislerimiz dahil hiçbiri cebinde bant taşımaz

Daha iyi anlaman için sana “Özel” bir açıklama da yapayım:



Bir… Yakın koruma polislerimizin kameraları bantla kapatma gibi bir görevi yoktur.



İki…Seni koruyan polislerimiz dahil hiçbiri cebinde bant taşımaz.



Üç… #Bantçı…Söylediklerin alçak bir iftiradır.



Hangi kamerayı… pic.twitter.com/ulCXw09Cjj