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POLİTİKA

Yeni torba yasada neler var?

Ekonomiye yönelik düzenlemeleri içinde barındıran torba yasa teklifi Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Teklifte maske cezaları, KYK borç faizleri ve basın kanunu gibi birçok madde yer alıyor. İşte teklifte yer alan düzenlemeler...

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Yeni torba yasada neler var?
Foto: Arşiv.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda, ekonomik düzenlemeleri içeren 52 maddelik torba yasa teklifi kabul edildi. Teklifle; Kovid-19 salgını sürecinde maske takmayanlara verilen cezalar affedilecek. KYK kredi faizleri ödenmeyecek. İki bin TL ve altındaki icra borçlarının sonlandırılması amaçlanıyor. İşverenler çalışanlarına yemek paralarını nakit ödemeleri halinde vergiden istisna olacak.

TORBA YASADA NELER VAR?

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi kabul edildi.

Teklife göre, çalışanlara günlük 51 liraya kadar ödenen nakit yemek ücretleri vergi istisnası kapsamına alınacak.

ELEKTRİK VE DOĞALGAZ DESTEĞİ

Çalışanlara bin liraya kadar ödenecek elektrik ve doğalgaz destekleri de vergiden düşülebilecek.

GURBETÇİLERE GELİR MUAFİYETİ

Yurt dışında çalışan işçiler gelir vergisinden muaf olacak.

ÖĞRENİM KREDİSİ AFFI

Öğrenim kredisi borçlarının faizleri silinecek. Öğrenciler aldıkları borç miktarında ödemeyi mezuniyetlerinden 2 yıl sonra ödemeye başlayacak.

2 BİN TL'YE KADAR BORÇLAR SİLİNECEK

Elektrik, doğalgaz ve telefon borçlarından kaynaklanan icra dosyalarının 2 bin liraya kadar olan kısmı silinecek.

2 BİN 500 TL'YE KREDİ BORÇLARI SİLİNECEK

Varlık yönetimlerine devredilmiş 2 bin 500 liraya kadar olan kredi sözleşmelerinden kaynaklanan boçlar tasfiye edilecek.

MASKE TAKMAMA CEZASINA AF

Covid-19 salgını döneminde kesilen maske cezalarının tahsilinden vazgeçilecek.

KKM 1 YIL DAHA DEVAM EDECEK

Kur Korumalı Mevduat uygulamasının süresi 31 Aralık 2023'e kadar uzatılacak.

SİCİL AFFI

Karşılıksız çıkan çeki protesto edilmiş, senet, kredi kartı ve diğer kredi borçlarını zamanında ödeyemedikleri için Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezine bildirilen kişilerin ve kredi müşterilerinin, borçlarının ödenmesi geciken kısmını 1 Haziran 2023'e kadar ödemesi veya yeniden yapılandırması halinde geçmiş ödeme performanslarına ilişkin olumsuz kayıtları dikkate alınmayacak.

DİŞ HEKİMLİĞİ ÖĞRENCİLERİNE AYLIK ÜCRET

6. sınıf tıp ile 5. sınıf diş hekimliği fakülteleri öğrencileri, uygulama çalışmaları karşılığında, 12 ayı geçmemek üzere net asgari ücret tutarında aylık ücret alacak

YURT DIŞINDA OYNATILAN ŞANS OYUNLARI

Yurt dışında oynatılan her türlü eşya piyangosu, şans oyunu, müşterek bahis ve benzeri oyunlara internet veya diğer yollarla Türkiye'den oynanmasına imkan sağlayanlara 4 yıldan 6 yıla kadar hapis ve 5 bin güne kadar adli para cezası verilecek.

Torba yasa komisyondan geçti
GÜNDEM
Torba yasa komisyondan geçti

Torba yasa Meclis'e geliyor: 2 bin liranın altındaki borçlar silinecek
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Meclis, 3 aylık aranın ardından yasama çalışmalarına yeniden başlayacak. Ekonomi yönetimi, TBMM'ye sunulacak torba kanun teklifine ilişkin de yoğun mesai yürütecek.
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Ekonomik düzenlemeleri içeren torba kanun teklifiyle dar gelirliye destek paketi, Kredi ve Yurtlar Kurumu borçlarıyla ilgili düzenleme ile Fiyat İstikrar Komitesinin yeniden yapılandırılması gibi konularda adım atılmış olacak.
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Elektrik, su, doğal gaz ve telefon gibi temel ihtiyaç abonelik sözleşmelerinden kaynaklanan küçük miktarlı borçlar silinecek. Bunun için 2000 TL'nin altındaki bu alacaklar \"değersiz alacak\" kategorisine alınacak.
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Milliyet'te yer alan habere göre; borçlusunun dar gelirli olup olmadığına ve alacağın kaynağına bakılmaksızın vergi mükelleflerinin 15 Ağustos 2022 tarihine kadar icra takibi başlatılmış bulunan asıl alacak ve ferileri dahil takip tutarı 2 bin TL ve altında olan borçlarının icra takibi sonlandırılacak.
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Bu tutarın üzerinde takip başlamış olmakla birlikte maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce yapılmış tahsilatlar nedeniyle takip konusu bakiye takip tutarı 2 bin TL ve altına düşen alacaklar için da alacak hakkından feragat edilerek icra takibi yapılmayacak.
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Söz konusu değersiz alacaklar işletme kayıtlarından çıkarılacak. Vazgeçilen alacaklar nedeniyle icra tahsil harçları da alınmayacak. Kapsama sadece gerçek kişi borçluları girebilecek.
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Varlık yönetim şirketlerince takip edilen alacakların yarısı Hazine tarafından ödenecek.
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Küçük tutarlı alacaklar nedeniyle oluşan icra takiplerinin azaltılması amacıyla Bankacılık Kanunu kapsamında faaliyet gösteren varlık yönetim şirketlerince, banka ve diğer mali kurum ve kuruluşlardan 15.08.2022 tarihi itibarıyla devir ve temlik alınan ve kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla anapara bakiyesi 2 bin 500 TL ve altında bulunan bireysel nitelikle her türlü kredi sözleşmesinden kaynaklı alacakların anapara takip bakiyesinin yarısı Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçesinden aktarılacak tutarla ödenerek tasfiye edilecek.
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SGK'ya, gayrimenkullerinin iş ve işlemlerine ilişkin yönetmelik çıkarma yetkisi tanınacak. Genel çerçevesinin belirlenmesi için kuruma bu konuda yönetmelik çıkarma yetkisinin tanınacak. Gayrimenkullerin satışıyla ilgili mevzuat hükümleri arasında uyumsuzluklar giderilecek. SGK'ya ait gayrimenkuller elektronik ortamda açık artırma usulü ile satılacak.
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Anayasa Mahkemesi'nin iptal ettiği 2020 ve 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunları'nın taşıt cinslerinin bedellerinin yıl içerisinde belirlenmesine yönelik hüküm yeniden düzenlenecek.Buna göre; güvenlik önlemli binek ve servis cinsi taşıtların bedellerinin, \"Diğer Taşıtlar\" kapsamındaki taşıtların ise cinslerinin ve bedellerinin bütçe kanunlarında belirlenen esaslara göre yıl içerisinde belirlenmesine imkan sağlanacak.
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Kamu İhale Kanunu'nda (KİK) yapılacak değişiklikle kamu ihale baş uzmanı unvanı getirilecek.

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İhalelere itirazen şikâyet başvurusu sonucunda başvuru sahibinin iddialarının tamamında haklı bulunması halinde başvuru bedelinin başvuru sahibine iade edilmesi sağlanacak.

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İhalelere ilişkin düzenlenecek sözleşmelerden bedeli belli tutarın üzerinde olanlar için sözleşme bedelinin binde 5'i oranında yükleniciden tahsil edilen bedel iade edilmeyecek.

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Malların satıcı ve alıcısının Türkiye'de olmaması ya da malların Türkiye'ye getirilmeksizin yurt dışında alınıp satılması şartıyla, yurt dışından satın alınan malların yurtdışında satılmasından elde edilen kazançların yüzde 50'si kurum kazancından indirilecek. Böylece kurumların transit ticaret faaliyetleri teşvik edilerek Türkiye'nin dış ticaret dengesine olumlu katkı sağlanacak. Cumhurbaşkanı'na söz konusu oranı sıfıra kadar indirme veya yüzde 100'e kadar artırma yetkisi verilecek.

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*Sermayeye ilave edilen enflasyon farkları, özel fonlar gibi fonların sermaye azaltımında orantılı olarak vergilendirilmesi sağlanacak.

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*Düzenlemeye göre; sermayeye aktarılan çeşitli kaynakları aktarıldığı tarihten itibaren 5 yıl boyunca sermaye azaltımı yapmayan kurumlarda, bu sürenin sonunda sermaye azatılmışsa, işletmeye konulan nakdi veya ayni sermaye ile sermayeye eklenen diğer unsurların toplam sermaye oranlaması suretiyle azaltıma konu edilen tutar içerisindeki sermaye unsurları tespit edilerek vergilendirme yapılacak.

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*Böylece sermayeye ilave olunan kaynakların en az beş yıl boyunca sermayede kalması özendirilerek, işletmelerin öz kaynaklarının güçlü kalması teşvik edilecek.

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Torba yasa Meclis'e geliyor: 2 bin liranın altındaki borçlar silinecek
Meclis'in (TBMM) 1 Ekim'de açılmasının ardından en önemli mesaisini seçim öncesi hazırlanacak son büyük torba teklifine harcayacak. Milyonlarca kişiyi ilgilendiren torbada kur korumalı mevduatın uzatılması ve borç yapılandırması gibi konular yer alıyor. TBMM Genel Kurulunun 27. Dönem 6. Yasama Yılı'ndaki ilk işi, 15 Ağustos 2022'ye kadar icra takibi başlatılan 2 bin TL altındaki elektrik, su, doğal gaz ve telefon borçları silmek olacak.

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