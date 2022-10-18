Yeni torba yasada neler var?

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda, ekonomik düzenlemeleri içeren 52 maddelik torba yasa teklifi kabul edildi. Teklifle; Kovid-19 salgını sürecinde maske takmayanlara verilen cezalar affedilecek. KYK kredi faizleri ödenmeyecek. İki bin TL ve altındaki icra borçlarının sonlandırılması amaçlanıyor. İşverenler çalışanlarına yemek paralarını nakit ödemeleri halinde vergiden istisna olacak.

TORBA YASADA NELER VAR?

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi kabul edildi.

Teklife göre, çalışanlara günlük 51 liraya kadar ödenen nakit yemek ücretleri vergi istisnası kapsamına alınacak.

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ELEKTRİK VE DOĞALGAZ DESTEĞİ

Çalışanlara bin liraya kadar ödenecek elektrik ve doğalgaz destekleri de vergiden düşülebilecek.

GURBETÇİLERE GELİR MUAFİYETİ

Yurt dışında çalışan işçiler gelir vergisinden muaf olacak.

ÖĞRENİM KREDİSİ AFFI

Öğrenim kredisi borçlarının faizleri silinecek. Öğrenciler aldıkları borç miktarında ödemeyi mezuniyetlerinden 2 yıl sonra ödemeye başlayacak.

2 BİN TL'YE KADAR BORÇLAR SİLİNECEK

Elektrik, doğalgaz ve telefon borçlarından kaynaklanan icra dosyalarının 2 bin liraya kadar olan kısmı silinecek.

2 BİN 500 TL'YE KREDİ BORÇLARI SİLİNECEK

Varlık yönetimlerine devredilmiş 2 bin 500 liraya kadar olan kredi sözleşmelerinden kaynaklanan boçlar tasfiye edilecek.

MASKE TAKMAMA CEZASINA AF

Covid-19 salgını döneminde kesilen maske cezalarının tahsilinden vazgeçilecek.

KKM 1 YIL DAHA DEVAM EDECEK

Kur Korumalı Mevduat uygulamasının süresi 31 Aralık 2023'e kadar uzatılacak.

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SİCİL AFFI

Karşılıksız çıkan çeki protesto edilmiş, senet, kredi kartı ve diğer kredi borçlarını zamanında ödeyemedikleri için Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezine bildirilen kişilerin ve kredi müşterilerinin, borçlarının ödenmesi geciken kısmını 1 Haziran 2023'e kadar ödemesi veya yeniden yapılandırması halinde geçmiş ödeme performanslarına ilişkin olumsuz kayıtları dikkate alınmayacak.

DİŞ HEKİMLİĞİ ÖĞRENCİLERİNE AYLIK ÜCRET

6. sınıf tıp ile 5. sınıf diş hekimliği fakülteleri öğrencileri, uygulama çalışmaları karşılığında, 12 ayı geçmemek üzere net asgari ücret tutarında aylık ücret alacak

YURT DIŞINDA OYNATILAN ŞANS OYUNLARI

Yurt dışında oynatılan her türlü eşya piyangosu, şans oyunu, müşterek bahis ve benzeri oyunlara internet veya diğer yollarla Türkiye'den oynanmasına imkan sağlayanlara 4 yıldan 6 yıla kadar hapis ve 5 bin güne kadar adli para cezası verilecek.

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GÜNDEM Torba yasa komisyondan geçti