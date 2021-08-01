Gündem Yunanistandan açılan ateşle yüzünden vurulan Türk vatandaşı hayatını kaybetti
EDİRNE

Yunanistan'dan açılan ateşle yüzünden vurulan Türk vatandaşı hayatını kaybetti

Edirne'ye bağlı Meriç ilçesinde yer alan Adasarhanlı köyünde, Yunanistan tarafından açıldığı öne sürülen ateş sonrası yüzünden vurulan 43 yaşındaki Mehmet Durgun isimli Türk vatandaşı yaşamını yitirdi.

Haber Merkezi AA
Yunanistan tarafından açılan ateş sonucu yüzünden vurulan Türk vatandaşı Mehmet Durgun hayatını kaybetti
Mehmet Durgun

Köy sakinlerinden Mehmet Durgun (43) ve Süleyman Şener (60) sınır hattını oluşturan Meriç Nehri kıyısına gitti.

Yunanistan tarafından açıldığı iddia edilen ateş sonucu Mehmet Durgun, yüzünden vurularak olay yerinde yaşamını yitirdi.

Kaymakam Öztürk olay yerinde bilgi aldı

Süleyman Şener, ateş açılmasının ardından köy merkezine gelerek olayı haber verdi.

Durgun'un cenazesi Meriç Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Meriç Kaymakamı İlyas Öztürk de olay yerine gelerek bilgi aldı.

"Yanağının üzerinden vurulmuş"

Adasarhanlı Köyü Muhtarı Emrullah Özgün, köyde gazetecilere yaptığı açıklamada, Durgun ve Şener'in Meriç Nehri kenarına oturmaya gittiği sırada olayın yaşandığını söyledi.

İki arkadaşın burada oturduğu sırada Yunanistan tarafından ateş açıldığını öğrendiklerini belirten Özgün, "Ateş edilmesi sonucu biri yanağının üzerinden vurulmuş ve orada ölmüş. Bu sırada üç el daha ateş etmişler ve diğeri de olay yerinden hemen kaçmış. Karşı tarafta ateş edenler de orayı terk etmişler hemen zaten. Kaymakam, tabur ve bölük komutanları incelemelerde bulundu." dedi.

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