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POLİTİKA

Yunanistan telekulak skandalıyla çalkalanıyor: Miçotakis özür diledi

Yunanistan'ın iç siyaseti Panhelenik Sosyalist Hareket lideri Nikos Androulakis'in Yunan istihbaratı tarafından dinlenmesi skandalını tartışıyor. İddialar sonrası Yunan İstihbarat Teşkilatı Başkanı Kontoleon görevinden istifa ederken, dinleme skandalından sorumlu tutulan Başbakan Kiryakos Miçotakis, "Haberim yoktu, buna asla izin vermezdim. Androulakis'e yapılan hata için bir özür borçluyum" sözlerini sarf etti.

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Haber Merkezi Diğer
Yunanistan telekulak skandalıyla çalkalanıyor: Miçotakis özür diledi
Başbakan Kiryakos Miçotakis

Yunanistan'da gazeteci Thanasis Koukakis'in ve Panhelenik Sosyalist Hareket Partisi (PASOK) Lideri Nikos Androulakis'in cep telefonuna casus yazılım yerleştirildiği ve yasadışı şekilde dinlendiği yönündeki iddialar, Yunan İstihbarat Teşkilatı'nda (EYP) istifaya neden oldu. Yunanistan Ulusal İstihbarat Teşkilatı Başkanı Panagiotis Kontoleon, istifasını Başbakan Kiryakos Miçotakis'e sundu.

'HÜKÜMETİN UMUTSUZ BİR GİRİŞİMDE BULUNDUĞUNU GÖRÜYORUM'

Başbakana bağlı olan Panagiotis Kontoleon'un istifasının kabul edildiği açıklanırken, konuyla ilgili açıklama yapan PASOK Lideri Nikos Androulakis, "Bu beni şoke eden bir konu çünkü bir AB ülkesinde, önceki nesillerin yaşadığı durumları kişisel olarak deneyimlemeyi hiç beklemiyordum. Ne yazık ki, hükümetin umutsuz bir girişimde bulunduğunu görüyorum. Gizli servislere bizi izlemeleri için para ödemiyoruz. Demokrasiyi ve devlet kurumlarını baltalayanların kim olduğunu söylemeleri için onlara para ödüyoruz. Cep telefonumu robotlaştırıp kamera ve mikrofonu kapalıyken bile istediği zaman açabilecek kadar gelişmiş bir yazılımla beni tuzağa düşürmeye çalışanların belli bir amacı vardı. Adaletten, hükümetten ve yetkili kurumlardan gerçeği öğrenmeyi bekliyorum" ifadelerini kullandı.,

MİÇOTAKİS ÖZÜR DİLEDİ

Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis ise Androulakis ve CNN Yunanistan'ın ekonomi muhabirlerinden Thanasis Koukakis'in telefonlarının dinlendiğine dair iddialar için özür diledi. Yunan medyasında yer alan haberlere göre, durumu ciddi ve affedilemez bir hata olarak nitelendiren Miçotakis "Haberim yoktu, buna asla izin vermezdim. Bay Androulakis'e yapılan hata için bir özür borçluyum" açıklamasında bulundu.

MUHALEFET, MİÇOTAKİS'İ SUÇLUYOR

Yunanistan'ın ana muhalefet partisi SYRIZA'nın lideri Alexis Çipras, telekulak iddiasıyla ilgili istifaların "suçluluk kabulü içerdiğini ve başbakanın sorumluluğunu teyit ettiğini" söyledi. Çipras, "Miçotakis, Yunan halkına kendi skandalı hakkında açıklama yapmalı. Bu demokrasiyle ilgili bir meseledir" dedi. SYRIZA, başbakanı telefonların dinlendiğini bilmek ve koordine etmekle suçladı. Ana muhalefet partisi ayrıca Miçotakis'in, kendini kurtarmak için en yakın ve en güvendiği ortaklarını feda ettiğini öne sürdü. Parti, iki istifanın "Hükümetin ve Hükümet Sözcüsü Yiannis Economou'nun aylardır 'yozlaşmış yalanlar' söylediğini kanıtladığını" iddia etti. PASOK da hükümeti, onaylanmasına rağmen, telefon dinleme iddialarını örtbas etmeye çalışmakla suçladı.

Meclis Grup Lideri Kostas Skandalidis, 29 Temmuz'da iddialarla ilgili kapalı kapılar ardında yapılan meclis komisyonu toplantısını kastederek, "10 gün önce PASOK lideri, cep telefonunu dinleme girişimi olduğunu iddia etti ve bu Avrupa Parlamentosu tarafından onaylandı. Ertesi gün hükümet konuyu kapatmak için parlamentoya koştu" dedi.

Miçotakis için yolun sonu mu? Gözler yarınki açıklamada
FOTOĞRAF 15
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Yunanistan 'telefon dinleme' skandalı ile çalkalanıyor. Ülkede bomba etkisi yapan olayın ortaya çıkması ile Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in yeğeni de dahil peş peşe istifalar gelmişti. Yuannistan'ın sarsıldığı olaya ilişkin Miçotakis cephesinden beklene hamle geldi.<br><br>
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Yunanistan Ulusal İstihbarat Teşkilatı (EYP) Başkanı Panagiotis Kontoleon, bir gazeteci ve bir politikacıya yönelik telefon dinleme skandalı sonucu istifa etmişti.
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Yunan basınında yer alan haberlere göre, Kontoleon, \"bilgi toplama sürecindeki dikkatsizlik\" gerekçesiyle Başbakan Kiryakos Miçotakis'e istifasını sunmuştu.
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EYP'te Ağustos 2019'tan bu yana başkanlık görevini yürüten Kontoleon'un yerine Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Themistoklis Demiris'in getirileceği belirtilmişti. Demiris'in, yaz tatilinin ardından Yunanistan Parlamentosu Kurumlar ve Şeffaflık Komitesine gelişmeler hakkında bilgi vermesi bekleniyordu.
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Kontoleon'un, parlamentonun ilgili komitesine, teşkilatının gazeteci Thanasis Koukakis'i gözetlediğini söylediği iddia edilmişti.
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YUNAN AP MİLLETVEKİLİNDEN SUÇ DUYURUSU<br><br>Muhalefet partilerinden Değişim Hareketinin (KINAL) lideri ve Avrupa Parlamentosu (AP) Milletvekili Nikos Andrulakis, telefonunun yasa dışı dinlenmesine ve özel bilgilerine erişilmesine yönelik girişimde bulunulduğu gerekçesiyle Yunanistan Yüksek Mahkemesine (Areios Pagos) suç duyurusunda bulunmuştu.
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Andrulakis, 28 Haziran'da Avrupa Parlamentosunun özel hizmetinden faydalanarak, telefonunun casus bir yazılımla izlenip izlenmediğini kontrol ettirmişti.
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Telefonda yapılan ilk incelemede, \"Predator\" isimli casus yazılımla ilişkili şüpheli bir link tespit edilmişti. Daha sonra yapılan ayrıntılı incelemede ise Andrulakis'in, 21 Eylül 2021'de telefon sahibini casus yazılım programa yönlendiren linkin bulunduğu bir mesaj aldığı ancak Andrulakis'in mesajda belirtilen linke tıklamadığı görülmüştü.
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GAZETECİNİN TELEFONUNDA DA TESPİT EDİLMİŞTİ<br><br>Nisanda da Yunan gazeteci Thanasis Koukakis'in cep telefonunda da casus yazılım tespit edilmişti. Uluslararası Basın Enstitüsü (IPI), Yunan yetkililerden, gazeteci Koukakis'in cep telefonunda tespit edilen casus yazılım programına ilişkin araştırma yapılmasını istemişti.
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IPI'nın açıklamasında, Koukakis'in cep telefonunun 2021'de 10 hafta boyunca \"Predator\" isimli casus yazılımla takip edildiği kaydedilmişti.
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MİÇOTAKİS'İN YEĞENİ DE İŞİN İÇİNDE Mİ?<br><br>Yunan medyasında yer alan haberlerde, casus yazılım programını satan 'Intellexa' firmasının sahibi Feliks Bicios'un, Başbakan Kiriakos Miçotakis'in yeğeni de olan Başbakanlık Genel Sekreteri Grigoris Dimitriadis ile bazı iş ilişkilerinin bulunduğu iddialara arasında ye ralmıştı. Dimitriadis, bu iddiaların daha güçlü şekilde gündeme gelmesi üzerine 'Başbakan Miçotakis'i yıpratmamak ve korumak amacıyla' dün istifa ettiğini açıklamıştı.
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ERKEN SEÇİM İDDİALARI<br><br>Geçtiğimiz aylarda erken seçim iddialarıın gündeme geldiği ülkede ana muhalefet partisi Radikal Sol İttifak (SYRIZA), erken seçim hazırlıklarına başlamıştı.
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GÖZLER MİÇOTAKİS'TE<br><br>Yaşanan telefon dinleme skandalının ardından tüm gözler Miçotaks'e çevrilmişti. Yunan medyası yaşana son gelişmeyi manşetten duyurdu.
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Miçotakis'in skandala ilişkin yarın bir açıklama yapması bekleniyor. Açıklamada; olayın tam olarak netleştirilmesi için yol haritasının belirleneceği iddialar arasında yer alıyor.
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MİÇOTAKİS İÇİN YOLUN SONU MU?<br><br>Öte yandan ülkede erken seçim iddiaları yeniden gündeme geldi. CNN Greece'te yer alan haberde, seçim öncesi planlamada bir değişiklik olmadığı ifade edilirken skandal sonrası masada yeniden yapılanmaya olabileceği sinyali geldi.
Miçotakis için yolun sonu mu? Gözler yarınki açıklamada
Yunanistan günlerdir bir skandal ile çalkalanıyor. Son dönemlerde siyasi çalkantıların yaşandığı ülkede ana muhalefet partisi Radikal Sol İttifak (SYRIZA) erken seçim hazırlıklarına başladığı biliniyordu. Cuma günü gündeme bomba gibi düşen telefon dinleme skandalının ucunun Miçotakis'e kadar uzandığı öğrenildi.
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