Kanada’dan ilk resmi ziyaret

21-24 Ekim tarihlerini kapsayan ziyaret, Kanada’dan Türkiye’ye başbakan düzeyinde yapılacak ilk ikili ziyaret olması bakımından tarihi nitelik taşıyor. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde yapılacak görüşmede Türkiye-Kanada ilişkilerinin mevcut durumu ve iş birliğinin geliştirilmesine yönelik adımlar ele alınacak.

İŞ BİRLİĞİ DERİNLEŞTİRİLECEK

Erdoğan ile Carney’nin görüşmesinde, iki ülke arasındaki siyasi ve diplomatik ilişkilerin yanı sıra NATO müttefikliği çerçevesindeki iş birliğinin değerlendirilmesi masada olacak. Görüşmede, savunma sanayii, güvenlik, enerji ve ileri teknoloji alanlarında iş birliği imkânları da gündeme gelecek. Ziyaretin bir diğer gündem maddesi ise ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi olacak. Türkiye ile Kanada arasında kapsamlı bir serbest ticaret anlaşmasına yönelik müzakerelerin başlatılması, ekonomik ortaklığın derinleştirilmesi açısından önem taşıyor. Görüşmelerde ticaret hacminin artırılması, karşılıklı yatırımların teşvik edilmesi ve yeni iş birliği alanlarının değerlendirilmesi bekleniyor.

İSTANBUL’DA İŞ DÜNYASIYLA BULUŞACAK

Ankara’daki resmi temaslarının ardından İstanbul’da da görüşmeler gerçekleştirmesi planlanan Carney, Türk iş dünyasının temsilcileriyle bir araya gelecek.

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