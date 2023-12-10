Zara'dan 'Gazze'yi hatırlatan akıllara zarar paylaşım: Sosyal medyada tepkiler çığ gibi büyüdü

Gazze'yi anımsatan kareler
Türkiye dahil 93 ülkede 2 bin 200'ün üzerinde mağazası bulunan hazır giyim şirketinin paylaştığı görseller sosyal medyada infiale yol açtı.
Amerikalı model Kristen McMenamy'nin yer aldığı ve dördüncü Zara Atelier koleksiyonunun tanıtıldığı görsellerin, terör devleti İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda şehit olanların beyaz kefene sarılmış cesetlerinin fotoğrafları ile olan benzerliği dikkat çekti.
Tepkiler üzerine sildiler
İsrail binlerce masumu katletti
Enkaz altında binlerce ölü olduğu bildiriliyor.