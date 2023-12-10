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Zara'dan 'Gazze'yi hatırlatan akıllara zarar paylaşım: Sosyal medyada tepkiler çığ gibi büyüdü

Türkiye'de yüzlerce mağazası bulunan giyim mağazası Zara'nın sosyal medya hesabından paylaştığı yeni koleksiyona dair, Gazze'deki kefenlere sarılmış Filistinlileri anımsatan fotoğraflar sosyal medyada infiale yol açtı.

Lokman Özdemir
Lokman Özdemir
10:47 - 10/12/2023 Pazar
Yeni Şafak
Zara'nın sosyal medyadan paylaştığı Gazze'yi hatırlatan görseller büyük tepki çekti.
Zara'nın sosyal medyadan paylaştığı Gazze'yi hatırlatan görseller büyük tepki çekti.
İspanyol merkezli giyim ve aksesuar markası
Zara
, yeni koleksiyonlarına dair sosyal medya hesaplarından akıllara zarar görseller paylaştı.

Gazze'yi anımsatan kareler


Türkiye dahil 93 ülkede 2 bin 200'ün üzerinde mağazası bulunan hazır giyim şirketinin paylaştığı görseller sosyal medyada infiale yol açtı.



Amerikalı model Kristen McMenamy'nin yer aldığı ve dördüncü Zara Atelier koleksiyonunun tanıtıldığı görsellerin, terör devleti İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda şehit olanların beyaz kefene sarılmış cesetlerinin fotoğrafları ile olan benzerliği dikkat çekti.



Tepkiler üzerine sildiler


Skandal görsellerin paylaşımının ardında tepkiler çığ gibi büyüdü ve sosyal medyada
"Zara'yı boykot etme" ç
ağrıları yapıldı. Şirket gelen tepkiler üzerine paylaşımı kaldırmak zorunda kaldı.


İsrail binlerce masumu katletti


Katil terör devleti İsrail’in Gazze Şeridi'ne saldırılarında en az 7 bin 112’si çocuk, 4 bin 885’i kadın olmak üzere
17 bin 487 Filistinli
şehit oldu.

Enkaz altında binlerce ölü olduğu bildiriliyor.




#Zara
#Gazze
#İsrail
1 saat önce
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