Zara'dan 'Gazze'yi hatırlatan akıllara zarar paylaşım: Sosyal medyada tepkiler çığ gibi büyüdü

'Jordansuisala' mahlaslı ABD'li Instagram kullanıcısı, arkadaşının Instagram'da paylaştığı hikayelerini görüp görmediğini sorması üzerine Instagram'ın kısıtlamasına maruz kaldıklarını görmüş oldu. Görüntüye göre; arkadaşının Gazze ile alakası olmayan iki Instagram hikayesini ana sayfada hiçbir sıkıntı olmaksızın görüyor iken, Gazze hakkında paylaştığı hikayeleri görmek için hesabına girmesi gerektiği büyük dikkat çekti. Instagram yönetimi, katil İsrail'in yalan propagandalarına hiçbir kısıtlama ve sansür uygulamazken Gazze hakkındaki gerçekleri saklamaya devam ediyor.