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Zonguldak'ta maden ocağında kaza: Bir kişi yaralandı

Zonguldak'ta maden ocağında kaza: Bir kişi yaralandı

15:1321/04/2025, Monday
IHA
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Hastanede tedavi altına alınan E.Ç. isimli madencinin kaburga ve ayağında kırıklar olduğu öğrenildi.
Hastanede tedavi altına alınan E.Ç. isimli madencinin kaburga ve ayağında kırıklar olduğu öğrenildi.

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Karadon Müessesinde meydana gelen iş kazasında E.Ç. isimli madenci yaralandı.

Olay Türkiye Taşkömürü Kurumu(TTK) Karodon Müessesinde meydana geldi. İddiaya göre, E.Ç. isimli madenci çalışma arasında vagonların arasında sıkıştı. Mesai arkadaşlarının yardımıyla ocaktan çıkarılan E.Ç isimli madenci için sağlık ekipleri çağrıldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri E.Ç. isimli madenciye ilk müdahaleyi yaparak hastaneye götürdü.

Hastanede tedavi altına alınan E.Ç. isimli madencinin kaburga ve ayağında kırıklar olduğu öğrenildi.

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