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Ankara maden ocağında göçük: Yaralılar var

Ankara maden ocağında göçük: Yaralılar var

07:1110/04/2025, Perşembe
G: 10/04/2025, Perşembe
AA
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Kömür madeninde sabaha karşı üretim makinelerinin olduğu bölümde göçük meydana geldi.
Kömür madeninde sabaha karşı üretim makinelerinin olduğu bölümde göçük meydana geldi.

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde maden ocağında meydana gelen göçükte biri ağır 13 işçi yaralandı. Ankara Valisi Vasip Şahin, "Yaralılardan 2'si Ankara'ya sevk edildi, 11'i Beypazarı Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı." dedi.

Hırkatepe Mahallesi'ndeki kömür madeninde sabaha karşı üretim makinelerinin olduğu bölümde göçük meydana geldi.

Bu sırada makinelerin yakınında çalışan işçilerden 13'ü basınç etkisiyle yaralandı.

Yaralılar, Beypazarı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralanan işçilerden 2'si Ankara'ya sevk edildi.

Ankara Valisi Vasip Şahin, yaptığı açıklamada, Beypazarı ilçesine bağlı Hırkatepe Mahallesi'ndeki bir maden ocağında meydana gelen kazada 1'i ağır 13 işçinin yaralandığını bildirdi.
  • Şahin, olay sırasında maden ocağında 29 işçinin bulunduğunu, bunlardan 13'ünün yaralandığını ifade ederek, "Yaralılardan 2'si Ankara'ya sevk edildi, 11'i Beypazarı Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı." dedi.
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