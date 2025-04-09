İran'da maden faciası: 7 işçi hayatını kaybetti

İhbar üzerine bölgeye giden sağlık ekipleri, maden işçilerinin zehirlendiğini tespit etti.
İran'ın Simnan eyaletindeki bir kömür madeninde gaz sızıntısı nedeniyle 7 madencinin hayatını kaybettiği bildirildi.
İran'ın Simnan eyaletinin Damgan kentindeki kömür madeninde gaz sızıntısı nedeniyle 7 madenci hayatını kaybetti. İşçilerin, çalışma sırasında halsizlik ve baygınlık yaşadığı belirtildi. İhbar üzerine bölgeye giden sağlık ekipleri, maden işçilerinin zehirlendiğini tespit etti.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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