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İran'da maden faciası: 7 işçi hayatını kaybetti

İran'da maden faciası: 7 işçi hayatını kaybetti

11:539/04/2025, Çarşamba
DHA
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İhbar üzerine bölgeye giden sağlık ekipleri, maden işçilerinin zehirlendiğini tespit etti.
İhbar üzerine bölgeye giden sağlık ekipleri, maden işçilerinin zehirlendiğini tespit etti.

İran'ın Simnan eyaletindeki bir kömür madeninde gaz sızıntısı nedeniyle 7 madencinin hayatını kaybettiği bildirildi.

İran'ın Simnan eyaletinin Damgan kentindeki kömür madeninde gaz sızıntısı nedeniyle 7 madenci hayatını kaybetti. İşçilerin, çalışma sırasında halsizlik ve baygınlık yaşadığı belirtildi. İhbar üzerine bölgeye giden sağlık ekipleri, maden işçilerinin zehirlendiğini tespit etti.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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