Hafta sonu hava nasıl olacak? YKS sınavında hava nasıl? Meteoroloji tahminleri

YKS sınavının uygulanacağı 21-22 Haziran 2025 tarihlerinde hava durumunun nasıl olacağı merak konusu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan 5 günlük hava durumu tahminlerine göre hafta sonu beklenilen sıcaklıklar şu şekilde.





HAFTA SONU HAVA NASIL OLACAK? YKS GÜNÜ YAĞIŞ VAR MI?

Üniversite sınavına katılacak öğrenci ve velilerin merak ettiği konulardan biri de sınav günlerinde havanın nasıl olacağı konusu. Yurt genelinde bir süredir etkili olan sıcak havanın hafta sonunda bazı bölgelerde yerini yağışa bırakması bekleniyor.

İL İL HAVA DURUMU TARHMİNLERİ

21 Haziran Cumartesi günü için beklenen hava durumu şu şekilde;

22 Haziran Pazar günü beklenen hava durumu şu şekilde;

METEOROLOJİ'DEN YAPILAN SON TAHMİNLER

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, yurdun kuzeydoğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu; Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'in iç kesimlerinin yerel sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Marmara'nın batısı, Kuzey Ege, Doğu Anadolu'nun batısında, kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor.

Hava sıcaklığının yurdun kuzey ve doğu kesimlerinde mevsim normallerinin üstünde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

Rüzgarın ise genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısında kuvvetli olarak (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu 30

İstanbul: Az bulutlu ve açık 29

İzmir: Az bulutlu ve açık 37

Adana: Az bulutlu ve açık 37

Antalya: Az bulutlu ve açık 35

Samsun: Parçalı bulutlu 28

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri aralıklı sağanak yağışlı 22

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 22