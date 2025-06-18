Hafta sonu hava nasıl olacak? YKS sınavında hava nasıl? Meteoroloji tahminleri

Hafta sonu hava durumu YKS sınavı nedeniyle merak ediliyor. 21-22 Haziran tarihlerinde yaklaşık 2.5 milyon öğrencinin katılacağı sınavda havanın yağışlı mı yoksa güneşli mi olacağı araştırılıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden edinilen hava durumu tahminlerine göre hafta sonunda bazı illerde sağanak yağışların beklendiği bilgileri yer alıyor. İşte YKS sınavında hava durumu tahminleri.
YKS sınavının uygulanacağı 21-22 Haziran 2025 tarihlerinde hava durumunun nasıl olacağı merak konusu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan 5 günlük hava durumu tahminlerine göre hafta sonu beklenilen sıcaklıklar şu şekilde.
HAFTA SONU HAVA NASIL OLACAK? YKS GÜNÜ YAĞIŞ VAR MI?
Üniversite sınavına katılacak öğrenci ve velilerin merak ettiği konulardan biri de sınav günlerinde havanın nasıl olacağı konusu. Yurt genelinde bir süredir etkili olan sıcak havanın hafta sonunda bazı bölgelerde yerini yağışa bırakması bekleniyor.
METEOROLOJİ'DEN YAPILAN SON TAHMİNLER
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, yurdun kuzeydoğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu; Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'in iç kesimlerinin yerel sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Marmara'nın batısı, Kuzey Ege, Doğu Anadolu'nun batısında, kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor.
Hava sıcaklığının yurdun kuzey ve doğu kesimlerinde mevsim normallerinin üstünde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.
Rüzgarın ise genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısında kuvvetli olarak (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.
Ankara: Az bulutlu 30
İstanbul: Az bulutlu ve açık 29
İzmir: Az bulutlu ve açık 37
Adana: Az bulutlu ve açık 37
Antalya: Az bulutlu ve açık 35
Samsun: Parçalı bulutlu 28
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri aralıklı sağanak yağışlı 22
Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 22
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 35