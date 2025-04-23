23 Nisan Coşkusu 'Aile' temasıyla buluştu: Dijital Dergicilik Okulu’ndan anlamlı dergi

Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen Dijital Dergicilik Okulu projesi kapsamında gençler, dergicilik, yazarlık, editörlük ve tasarım eğitimleri alarak nitelikli yayınlar üretmeye devam ediyor. Bu yıl da özel bir misyon üstlenen gençler, çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutlayacakları özgün bir dijital dergi ortaya koydu.





Dergideki içeriklerin tamamı çocuklar tarafından üretildi. Kaleme aldıkları şiirlerden yazılara, yaptıkları resimlerden öykülere kadar her eser, çocukların bayram coşkusunu ve aile sıcaklığını yansıtıyor. Bayramı sadece kutlamakla kalmayıp, üreterek anlamlandıran çocuklar, bu sayede kalıcı eserler ortaya koyuyor.

Derginin editörü Beyza Turan, sunuş yazısında şu sözlere yer verdi:

“Bugün, içimizdeki çocukla ve yanımızdaki ailemizle birlikte 23 Nisan coşkusunu yaşıyoruz. Çünkü çocuk, ailesiyle büyür, güler ve gelişir… Aile, bir çocuğun ilk oyun arkadaşı, ilk öğretmeni, ilk kahramanıdır.”





Tasarım süreci de yine Dijital Dergicilik Okulu öğrencileri tarafından üstlenildi. Gençler hem teorik bilgilerini pratiğe dökme fırsatı buldu hem de minik okurlara ulaşan bu özel yayının estetik altyapısını oluşturdu.





23 Nisan Özel Dergisi, dostluk, kardeşlik ve birliktelik duygularını pekiştirmeyi hedefleyen içerikleriyle, çocuklara aile sıcaklığında bir bayram kutlaması sunmayı amaçlıyor.



