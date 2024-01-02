7'den 70'e ellerden düşmeyecek çizgi roman: İyi ki varsın 'Recep Tayyip Erdoğan'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hayatını çizgi romanla kaleme alınan ciltli kitap, 'İyi ki Varsın Recep Tayyip Erdoğan' kitapçılarda yerini aldı. Alp Türkbiner'in kaleme aldığı Erdoğan'ın çocukluğundan gençliğine, başarılarından yaşadığı zorluklara kadar her anın yer aldığı kitap, sadece çocukları değil yetişkinlerin de ilgisini çekecek boyutta.









Türkbiner, kitabı tanıtırken; ''Türkiye’de Recep ismini bilmeyen, duymayan pek yoktur. Hani şu 11 ayın sultanı ve oruç tuttuğumuz ramazan ayının da içinde olduğu mübarek üç ayların başlangıcı olan: Recep! Fakat Tayyip, öyle sıkça işittiğimiz bir isim değildir hani. Ben de daha önce hiç duymamıştım mesela. Gerçi eminim şu anda dünyada bile duymayan kalmamıştır! Evet, Türkiye Cumhuriyeti’nin 12. ve hâlen günümüzdeki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan söz ediyorum'' ifadelerine yer verdi.









‘Vatandaşlarımıza efendi değil, hizmetkâr olmaya geldik’’ diyen bu kişiyi yakından tanıyalım





'Projeleri gerçekleştiren büyük lideri küçüklere sorduk' bölümünde ise; çocukların keyifli cevapları yer alıyor. 'Recep Tayyip Erdoğan denilince aklınıza ne geliyor?' sorusuna çocuklar; 'Türkiye geliyor, en büyük bir kişi geliyor, yenilikler geliyor' diyerek cevap veriyor.













Emine Erdoğan ile gülümseten an: Araba benim ona göre





Türkiye'nin milli otomobili Togg'u ilk kez kullandığı sırada Emine Erdoğan'ın 'Araba benim Tayyip bey, ona göre' anısı da okuyucuları gülümsetecek anlardan bir tanesi.













'İltifat marifete taabidir' düsturunu şiar edindik





Türkbiner, ''Çocuklarımız için yıllar boyu yüzlerce kitap, animasyon, oyun, sanatsal, ve dijital içerik üretmiş tecrübeli ekibimiz 'İltifat marifete taabidir' düsturu ile sayın Recep Tayyip Erdoğan'a 'İyi ki Varsın' diyor eserimizi beğenisine ar ediyoruz' açıklamasında bulundu.



