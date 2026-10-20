4,5 yaşındaki evladını kaybetmişti: Fatoş Seğmen kızının hastalığını açıkladı

Geçen yıl kaybettiği eşinin acısı daha tazeyken geçtiğimiz günlerde 4,5 yaşındaki kızı Alya'nın vefatıyla yıkılan Fatoş Seğmen, yaşadığı süreci gazeteci Birsen Altuntaş'a verdiği özel röportajda anlattı.

Kızının 8 aylıktan itibaren kronik rahatsızlığı bulunduğunu belirten Seğmen, minik bedeninin 2 kez entübe edildiğini ve defalarca hastanede yoğun bakım mücadelesi verdiğini aktardı.

"RUTİN KONTROLDE VİRÜS KAPTI, SOL AKCİĞERİ KAPANDI"

Yazı Çeşme'de geçirdikten sonra rutin kontrol için hastaneye gittiklerini belirten ünlü isim, acı süreci şu sözlerle anlattı:

"Rutin kontrolde bir virüs kaptığı anlaşıldı. Sol akciğeri tamamen kapandı ve ventilatör desteğiyle yaşatılmaya çalışıldı. İzmir Şehir Hastanesi’nde yoğun bakıma alındı."

"YOĞUN BAKIMDAN ÇIKTIM, BİR ADIM ATTIM VE HABERİ GELDİ"

Kızının iğnelerden ve tedavilerden çok yorulduğunu ifade eden Seğmen, "Gözümün içine öyle bir baktı ki, o yorgunluğu gördüm. Yoğun bakım odasından çıktım, bir adım yürüdüm ve haberi geldi; kalbi durmuştu. Alya yaşamak istemedi" diyerek yaşadığı derin acıyı dile getirdi.

"MÜMKÜN OLSA ONA KALBİMİ VERİRDİM"

Kızının yokluğuna alışmaya çalıştığını söyleyen Seğmen, acısının henüz çok taze olduğunu ve zaman zaman gözyaşlarına hakim olamadığını anlattı. Ancak tüm bunlara rağmen hayattan kopmamaya kararlı olduğunu da vurgulayan Seğmen, kızının kendisini ağlarken görmeye dayanamadığını ve gözyaşlarını silmeye çalıştığını ifade etti.

Seğmen de kızının bu halini hatırlayarak ayakta kalmaya çalıştığını söyledi.

Kızının kendisine anneliği öğrettiğini belirten Seğmen'in şu sözleri ise yaşadığı çaresizliği anlatmaya yetti:

"Mümkün olsa ona kalbimi verirdim ama olmadı."

"EŞİMİN SAĞLIK PROBLEM YOKTU"

Eşinin ölümüne de değinen Seğmen, Bülent Erdoğan'ın daha önce ciddi bir sağlık sorunu bulunmadığını, bağırsağında tespit edilen bir polibi aldırmak istediğini anlattı.

Ancak bu süreçte beklenmedik şekilde rahatsızlanan Erdoğan, kısa süre içinde hayatını kaybetmişti. Seğmen, ailesinin geçtiğimiz yaz Bülent Erdoğan'ın anısını yaşatmak için Malatya'da onun adına bir okul yaptırdığını da paylaştı.

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