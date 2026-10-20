Louvre Müzesi’nin başı dertten kurtulmuyor

Fransa’nın başkenti Paris’te dünyaca ünlü Louvre Müzesi, bu sefer de öğrenci eylemi nedeniyle ziyarete kapandı. Louvre Müzesi, dün sabah saatlerinde kurumun önünde yapılan eyleme ilişkin, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan açıklama yaptı.

Açıklamada, öğrenci eylemi nedeniyle müzenin halihazırda kapalı olduğu belirtilerek, “Yaşatılan rahatsızlıktan ötürü özür dileriz” ifadesine yer verildi. Louvre’un yeniden ne zaman ziyarete açılacağına ilişkin ise açıklamada bilgi verilmedi. Eyleme ilişkin sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, aralarında sendika yeleği giyen kişilerin de bulunduğu eylemcilerin, müzenin güvenlik personelini aşarak piramit şeklindeki ana girişinin önünde toplandığı görülüyor. Fransa’da lise öğrencilerinin daha iyi eğitim koşulları için 17 Eylül’den bu yana düzenlediği eylemlerde 1000’i aşkın kişi yaralandı.

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