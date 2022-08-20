Afrika’da sanat zamanı: Elektriksiz köyde çocuklar film izliyor

Geleneksel İnsani Yardım çalışmalarının yanı sıra Afrika için kalıcı projeler için kolları sıvayan Sarıkaya “Afrika, kendim için, bize gösterilen hayatın dışında yeni şeyler denemek, yeni şeyler söylemek için güzel bir coğrafya.” şeklinde konuşuyor.

İnsan İzi Uluslararası İnsani Yardım Derneği genç bir oluşum. Başında Umut Sarıkaya’nın olduğu bu dernek alışageldiğimiz yardım faaliyetlerini farklı alanlara da taşımaya çalışıyor. Şu an Afrika Müzik Okulu ve Afrika Film festivali. Kendi kendine yetebilen köyler gibi bölgenin kültürüne katkı sağlayacak çalışmaları var. “Mars’a turizmi konuştuğumuz bir çağda amacımız sadece gıda kolisi dağıtmak olamaz” diyen Sarıkaya, “Afrika insanının hem temel ihtiyaçlar anlamında hem de kültürel anlamda kendi kendine kalkınmasını istiyoruz” diyor.

REKLAM

Önce şunu sormak isterim; neden Afrika?

Genelde Afrika denilince açlık, sömürü ve savaş akıllara geliyor. Bunlar yanlış şeyler değil elbette. Çok zor bir coğrafya ama Afrika’yı sadece bu kalıplara sığdırmak Afrika’nın zenginliğine yapacağımız büyük bir haksızlık olur. Rahmetli Ayşe Şasa’nın “Kıyamet günü Yaratıcıya anlamlı ve onurlu bir hikâye anlatabilmeliyim” sözü hayatımın büyük bölümünü karşılıyor. Afrika, kendim için, bize gösterilen hayatın dışında yeni şeyler denemek, yeni şeyler söylemek için güzel bir coğrafya. Türkiye’de Afrika ile ilgili ajitasyon üzerine kurulan kampanyalar, karşı tarafı rencide edici yaklaşımlar görüyoruz. Bu tarz paylaşım veya kampanyaların iyiliğin ruhuna aykırı olduğunu düşünüyorum. Hepimizin bir yaratıcısı var, iyilikleri yaparken zerafeti kaybetmemeliyiz.

REKLAM

ELEKTRİĞİN OLMADIĞI YERLERDE FİLM İZLETİYORUZ

Peki, klasik yardım faaliyetlerinin dışını çıkmışsınız ama hayli dışındasınız. Afrika’da sinema faaliyeti yapmak neden? Fikir nasıl aklınıza geldi?

Afrika iç savaş, sömürü ve açlık gibi zorlukların içerisinden çıkarak kendi kalkınmalarını sağlamaları yalnızca maddi bağımsızlık ve imkânla olmayacak bu çağda. Halkların kalkınmalarında ve değer üretimlerinde kültür sanatın derin izler sunan katkıları çok büyük olacaktır. Bu sebeple Türkiye ile bağlantılı kültür ve sanat faaliyetleri düzenliyoruz.

Örneğin Afrika Çocuk Şenlikleri kapsamında İnsan İzi olarak elektriğin olmadığı köylerde, yetimhanelerde çocuklarımızla sınırsız eğlenirken beraber çizgi filmler izliyoruz. Belki Köye Bir Film Gelir sloganıyla başlattığımız projenin sembolik olarak ciddi anlamı olduğunu düşünüyorum. Binlerce kilometre uzaklıktaki bir yerde üretilen filmler, adını birçoğumuzun bilmediği adreslerde yüzlerce çocukla buluşuyor. İki ağaç arasına gerdiğimiz perdenin anlamının iki kıta arasına gerilen umut perdesi olduğunu düşünüyorum.

Umut Sarıkaya, nözellikle Afrikalı nçocuklara yönelik çalışmalarıyla nbiliniyor

Ne kadar güzel. İnsan ister istemez tebessüm ediyor. Peki, sonraki adım ne olacak?

Afrika’ya yönelik faaliyetlerimiz her geçen yıl artacak. Çünkü potansiyel var ve biz de bunu yapabiliriz. Afrikalıların özellikle Türkiye’den çok şey beklediğini de belirtmek isterim. Biz de buradan yola çıkarak Afrika Film Festivali ve Afrika Müzik Okulu’nu başlatıyoruz.

Afrika Film Festivali bizi heyecanlandıran çok önem verdiğimiz bir proje, Afrika’da Türk dizileri izleniyor ve bizim oyuncularımız orada tanınıyor. Sinema sektörü ve uluslararası film festivalleri tüm dünyada kültürlerin kendini özgürce anlatabildiği alanlardır, biliyorsunuz. Afrika kıtası ise kendi kültürünü tüm yalınlığıyla anlatamamış ve özünü sinema sektöründe beyaz perdeye yeteri kadar aktaramamış bir coğrafya maalesef. Festivali Afrika’daki gençler için okul olarak görüyoruz. Afrika insanı Amerika ve Avrupa gibi sinema sektörünün gelişmiş olduğu coğrafyalara doğrudan ve dolaylı olarak beyin göçü veriyor. Uluslararası olarak yapacağımız bu festivalle göç eden Afrika kökenli sinemacıların kendi coğrafyalarını beslemelerini ve Afrika’nın kendi yapımlarını tanıtmalarını hedefliyoruz. Festival içersinde yapacağımız tecrübe paylaşımları, kurulacak atölyelerle sinemaya ilgi duyan gençlerin kendi coğrafyalarında kalıp sinema sektöründe önemli işler yapmasına da vesile olacağına inanıyoruz.

REKLAM

Afrika Müzik Okulu dediniz. Ondan da bahseder misiniz?

Aslında birbirini destekleyecek şeyler. Afrika’dan müzik eğitmenlerinin katkılarıyla kurulacak Afrika Müzik Okulu ile yetenekli çocukların ve gençlerin müzik eğitimlerine katkı sunmak istiyoruz. Afrika müziği çok bilinmeyen ama dünya üzerinde de önemli yeri olan bir müzik türü. Bu müziğin sesinin daha gür çıkabilmesi Afrika insanının kendini daha iyi ifade etmesine vesile olacaktır. Türk müziği ile Afrika müziğini de bu projeyle sentezleme hedefimiz de var. Afrika Müzik Okulu’nun çok güzel bir çalışma olacağından eminiz, Afrika’nın sesini yükseltmek için önemli bir fırsat olarak görüyoruz.