Akdeniz Film Yapım Festivali 13 Mayıs’ta

Akdeniz Üniversitesi ile Akdeniz Film Yapım ve Tanıtım Derneği iş birliğiyle düzenlenecek “Akdeniz Film Yapım Festivali” 13-16 Mayıs’ta gerçekleştirilecek. Antalya’da yapılacak olan organizasyon Antalya Belek Üniversitesi, Süleyman Demirel Üniversitesi paydaşlığında Antalya Film Ekibi, Akdeniz Reklamcılar Derneği, Fujifilm ve Alpha Film Production ana sponsorluğunda yapılacak. Akdeniz Bölgesi’nin film üretim potansiyelini geliştirmeyi ve tanıtmayı amaçlayan festival, İletişim Fakültesi’nde 13-16 Mayıs’ta düzenlenecek. “Elması keşfet!” sloganıyla iki ayrı yarışma kategorisi gerçekleşecek festivalde, Ulusal Kısa Film Kategorisi’ne Türkiye’nin her yerinden sinemacılar başvuruda bulunabilecek. Festivalde yer alan ikinci kategoriye ise Batı Akdeniz üniversiteleri, kısa metrajlı kurmaca, kısa metrajlı belgesel ve reklam alanlarında başvuru yapabilecek. Başlayan başvuru süreci 20 Nisan’a kadar devam edecek. Ayrıntılı bilgi “akdenizfilmyapim.org” sayfasında…