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Film stüdyolarının Türkiye ilgisi arttı

Film stüdyolarının Türkiye ilgisi arttı

04:0026/03/2025, Çarşamba
G: 26/03/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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Sait Yardımcı
Sait Yardımcı

Türkiye Film Komisyonu Başkanı Sait Yardımcı, Türk dizi ve film ihracatının, dünyanın önde gelen film stüdyolarının yurda olan ilgisini artırdığını söyledi. Yardımcı, son yıllarda Türk dizi ve filmlerin yurt dışındaki izleyicilerin ilgisini daha çok çektiğini ifade etti. Başkan, bu talebin dizi ve film sektörünün ilgisini Türkiye’ye yönelttiğinin altını çizerek, “Senede ortalama 60 dizi ve film yapılıyor. Yaklaşık 170 ülkede Türk dizileri izleniyor. Sadece televizyon izleyicisi olarak baktığımızda 750 milyondan fazla izleyiciye ulaşıldığı istatistiklere yansıyor. Hollywood, Bollywood ve büyük platformların Türkiye’ye ilgisi arttı. Hem satın alım yapıyorlar hem de gelip Türkiye’de proje üretmeye başladılar” dedi.


#film
#dizi
#ihracat

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