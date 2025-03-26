Tamino konserine Büşra Kayıkçı sürprizi

Sesi ve müzikleriyle Türkiye’de geniş bir hayran kitlesine sahip Tamino, yeni albümü “Every Dawn’s a Mountain” kapsamında Türkiye’de üç konserle turne yapacak. Sanatçı, Epifoni organizas-yonuyla İzmir, Ankara ve İstanbul’da sahne alacak. Tamino’nun konserlerinin açılışını, başarılı piyanist ve besteci Büşra Kayıkçı yapacak.
Deutsche Grammophon’un “Yellow Lounge” projesinde yer alan ve uluslararası arenada adından söz ettiren Kayıkçı, konserlerde Tamino’nun atmosferine uygun bir açılış performansı sunacak. Tamino, 23 Mayıs’ta KüçükÇiftlik Park’ta, 24 Mayıs’ta CerModern’de ve 25 Mayıs’ta İzmir Arena’da müzikseverlerle buluşacak.