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Tamino konserine Büşra Kayıkçı sürprizi

Tamino konserine Büşra Kayıkçı sürprizi

04:0026/03/2025, Çarşamba
G: 26/03/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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Tamino, 23 Mayıs’ta KüçükÇiftlik Park’ta, 24 Mayıs’ta CerModern’de ve 25 Mayıs’ta İzmir Arena’da müzikseverlerle buluşacak.
Tamino, 23 Mayıs’ta KüçükÇiftlik Park’ta, 24 Mayıs’ta CerModern’de ve 25 Mayıs’ta İzmir Arena’da müzikseverlerle buluşacak.

Sesi ve müzikleriyle Türkiye’de geniş bir hayran kitlesine sahip Tamino, yeni albümü “Every Dawn’s a Mountain” kapsamında Türkiye’de üç konserle turne yapacak. Sanatçı, Epifoni organizas-yonuyla İzmir, Ankara ve İstanbul’da sahne alacak. Tamino’nun konserlerinin açılışını, başarılı piyanist ve besteci Büşra Kayıkçı yapacak.

Büşra Kayıkçı

Deutsche Grammophon’un “Yellow Lounge” projesinde yer alan ve uluslararası arenada adından söz ettiren Kayıkçı, konserlerde Tamino’nun atmosferine uygun bir açılış performansı sunacak. Tamino, 23 Mayıs’ta KüçükÇiftlik Park’ta, 24 Mayıs’ta CerModern’de ve 25 Mayıs’ta İzmir Arena’da müzikseverlerle buluşacak.


#Tamino
#Büşra Kayıkçı
#konser

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