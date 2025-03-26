Tamino konserine Büşra Kayıkçı sürprizi

Sesi ve müzikleriyle Türkiye’de geniş bir hayran kitlesine sahip Tamino, yeni albümü “Every Dawn’s a Mountain” kapsamında Türkiye’de üç konserle turne yapacak. Sanatçı, Epifoni organizas-yonuyla İzmir, Ankara ve İstanbul’da sahne alacak. Tamino’nun konserlerinin açılışını, başarılı piyanist ve besteci Büşra Kayıkçı yapacak.