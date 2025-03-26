Türklerin mimarisi kayıt altında

Türk Kültürüne Hizmet Vakfı ve Kerem Aydınlar Vakfı ortaklığında 2023 yılında başlatılan Türklerin Mimari Mirası projesinin ilk ayağı olan Türkiye ciltleri yayımlandı. Marmara Üniversitesi Tarih Bölümü’nden Prof. Dr. İlyas Kemaloğlu’nun başkanlık yaptığı projenin Türkiye ciltlerinin editörlüğünü Prof. Dr. Melek Özyetgin ile Doç. Dr. Ayşe Ersay Yüksel yaptı. Yaklaşık 40 cilt olarak yayımlanacak projenin 11 ciltlik Türkiye ayağında şehirlerdeki mimari yapılar ele alındı. Bu yapıların içeriden ve dışarıdan fotoğraflanması ise Doku Film tarafından yapıldı. Her bir eserin ayrıntılı olarak anlatıldığı metinler, konunun uzmanı sanat tarihçileri tarafından kaleme alındı. Projenin 2026 yılında tamamlanması planlanıyor.





KORUNMA VE RESTORASYON İÇİN ÖNEMLİ

İlyas Kemaloğlu

Türk Kültürüne Hizmet Vakfı’nın Cumhuriyet’in 100. yılı dolayısıyla çok sayıda eser hazırladığını belirten projenin başkanı İlyas Kemaloğlu, Türklerin Mimari Mirası’nın hayata geçirilme amacını şu ifadelerle anlattı: “Bu proje, Türkiye, Balkanlar, Orta Doğu, Afrika, Rusya, Ukrayna, Kafkasya ve Türkistan’da bulunan ve tarih boyunca Türklerin bıraktığı eserlerin envanterinin çıkartılması, bunların en önemlilerinin fotoğraflanması ve bu eserlerle ilgili gerek yapım gerekse de mimari özelliklerin anlatımını öngörmektedir. Yurt dışındaki Türk eserlerinin durumunun tespiti, uzun vadede savaş ya da bakımsızlık yüzünden eserlerin korunması ve restorasyonu için fikir vermesi açısından da önemli. Nitekim Kafkasya, Balkanlar ve Orta Doğu’daki gerek çatışmalar yüzünden gerekse de bakımsızlık yüzünden Türklerden kalan birçok önemli yapı, yok olma tehlikesiyle karşı karşıya. Projenin tüm dünyadaki Türklerden kalan eserleri içermesi bu yüzden çok önemli.”





ŞEHİRLER ALFABETİK SIRA İLE İNCELENDİ

Ayşe Ersay Yüksel

Türklerin Mimari Mirası projesinin ilk ayağı olan Türkiye ciltlerinin editörlerinden Ayşe Ersay, kitabın içeriğini şöyle anlattı: “Kitapta alfabetik sıra ile her bir şehir; şehrin tarihi ve o şehirdeki Türk Devri Mimari Eserleri ve Kültür Varlıkları olmak üzere temel iki başlık altında incelendi. Her bir şehir metninde tarih boyunca Türkler tarafından inşa edilen ve anıtsal değere sahip olan, şehri simgeleyen, Anadolu’nun kültürel mirasında özel bir yeri olan, gelecek nesillere tanıtılmaya değer mimari yapıları ve kültürel varlıkları kısaca kronolojik sırayla verildi. 81 ile dair metinlerin yazarlarının ülkemizin farklı şehirlerindeki çeşitli üniversite ve kurumlarda çalışan akademisyen ve araştırmacılardan oluşması, içeriğin zenginleşip çeşitlenmesine büyük bir katkı sundu.”





TÜRK İSLAM MİMARİSİNİN BAŞLANGIÇ NOKTASI ANİ

Muhammet Arslan

Projeye Kars yazısıyla katkı sunan Ani Ören Yeri Kazı Başkanı Doç. Dr. Muhammet Arslan, şu bilgileri paylaştı: “Bildiğiniz gibi Kars, Osmanlı’nın taşradaki önemli kentlerinden birisidir. Özellikle 1579 yılında Lala Mustafa Paşa tarafından gerçekleştirilen imar faaliyetleri, kentin Osmanlı dokusuyla şenlendirilmesine yol açmıştır. Ulu Cami, Evliya Camii, Yusuf Paşa Camii ile birlikte hamamlar ve köprüler bu dokunun en canlı kanıtıdır. Ani ise kentteki en önemli tarihi ve kültürel değer olarak karşımıza çıkmaktadır. 1064 yılındaki Sultan Alparslan’ın fethiyle Türklerin Anadolu’ya giriş kapısı olarak bilinmektedir. Ani, Anadolu’daki Türk-İslam tarihi ve Türk-İslam mimarisinin başlangıç noktasıdır. Dolayısıyla burada inşa edilen eserler Anadolu’daki Türk-İslam mimarisi için bir ilktir. Anadolu’daki ilk fetih camisi ile Türklerin yaptığı ilk cami Ani’de bulunmaktadır."



