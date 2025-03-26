Momo vizyon için gün sayıyor

Kahramanmaraş merkezli 9D Medya ve TRT ortak yapımı “Akıllı Tavşan Momo: Büyük Takip” filmi, sinemaseverlerle buluşacak. TRT Çocuk’ta 2016’dan beri ekranda olan “Akıllı Tavşan Momo”, Türkiye de dahil olmak üzere 128 ülkede 15 farklı dilde 28 Mart’ta gösterime girecek. Pandemi ve 6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinin stüdyoları etkilemesine rağmen, yapımcılığını Mustafa Karayer’in, yönetmenliğini Mahmut Hasan’ın, hikâyesini Gül Ebru Turna’nın senaryosunu ise Serap Özgür’ün üstlendiği yapım, büyük bir özveriyle tamamlandı. Beş yıl süren prodüksiyon sonucu hazırlanan 3D animasyon filmi, sürükleyici hikâyesi ve evrensel mesajlarıyla çocuklar kadar yetişkinlere de hitap ediyor.