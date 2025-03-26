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Bursalı’nın izleri geleceğe taşınıyor

Bursalı’nın izleri geleceğe taşınıyor

04:0026/03/2025, Çarşamba
G: 26/03/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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Görsel: Arşiv
Görsel: Arşiv

Kültür ve Turizm Bakanlığı, resme gönül veren sanatçılarımızı desteklemek için büyük usta Şefik Bursalı anısına 21. kez resim yarışması düzenliyor. İbrahim Çallı, Hikmet Onat, Feyhaman Duran, Namık İsmail ve Avni Lifij gibi isimlerin öğrencisi olan Bursalı, İstanbul, Erzurum, Bursa, Kocaeli, Ankara ve Konya’dan yaptığı manzaralar, Anadolu manzara dağarcığında önemli bir yer tuttu.

Bakanlığın usta ressam adına düzenlediği yarışmada üç kişiye 25 bin lira Başarı Ödülü, bir kişiye ise 5 bin lira Sergileme Ödülü verilecek. 9 Mayıs-18 Haziran tarihleri arasında yapılacak başvuruların detayına gorselsanat.ktb.gov.tr adresinden erişilebilir.


#Şefik Bursalı
#sanat
#resim

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