İş dünyasından film festivali

MÜSİAD Basım, Yayın ve Medya Sektör Kurulu ve Festival Başkanı Sadettin Budak, 14 binin üzerinde üyesi olan bir kuruluşun ilk defa kültür sanatla alakalı bir etkinlik düzenlediğini belirtti. İş insanlarını kültür sanatla alakalı işlere nasıl adapte edebiliriz anlayışıyla yola çıktıklarını ifade eden Budak, “Bu işin ticari bir getirisinin de olduğunu iş insanlarına nasıl anlatırız derdiyle başlayan bir serüven aslında. Bu şekilde sinema sektörüne bizler de katkı sağlamış oluruz” dedi. Bu yıl sadece kısa film festivali yapmayıp, film endüstrisine değer katacak bir festivali İstanbul’a kazandırmayı hedeflediklerini belirten festivalin direktörü Kerem Kurtuluş, şu ifadeleri kullandı: “Günümüzde kısa film festivallerinde sadece en iyi film ödülleri veriliyor. Ama aslında sinema sadece yönetmenin sanatı değil. Filmin içinde oyuncular, müzisyenler, senaristler pek çok branş bir araya geliyor. O yüzden yaptığımız bu festivalle, pek çok dalda ödül vermek istedik. Biz bu yönetmenleri desteklemezsek, ülkemizin gelecek sineması hakkında endişeye kapılabiliriz. Ekonomi sanatçıyla buluşursa, ülkemizin kültürü ve sanatı uluslararası alanda daha fazla görüleceği düşüncesindeyiz.”