İş dünyasından film festivali

Albayrak Medya sponsorluğunda bu yıl ilk kez düzenlenen MÜSİAD Altın Çark Kısa Film Festivali, 9-12 Nisan arasında gerçekleştirilecek. Yarışmanın belgesel jürisi başkanı Prof. Dr. Abdülhamit Avşar, “Bu festivalin, Türkiye’de sinema sektöründe daha evvel sesini çok çıkartamamış, sesini duyurabilecek mecra bulamamış önemli bir sanatçı kesimine kapı aralayacağını, onlara cesaret vereceğini, yol göstereceğini düşünüyorum” dedi.
Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen MÜSİAD Altın Çark Kısa Film Festivali (MAFF) sayılı günler kaldı. 9-12 Nisan arasında gerçekleştirilecek festivalin jürisi, geçtiğimiz akşam Cemile Sultan Korusu’nda festivali değerlendirdi. Toplam 15 kategoride 500 bin lirayı aşan para ödülüyle kısa film dünyasına destek sunacak olan festival, iş insanlarını kültür sanat alanına dahil etmeyi hedefliyor. Albayrak Medya’nın da sponsor olduğu festivalin film gösterimleri, AKM Yeşilçam Sineması'nda yapılacak ve festival AKM Tiyatro Salonu'nda düzenlenecek ödül töreniyle sona erecek.
FİLM ENDÜSTRİSİNE DEĞER KATACAK
MÜSİAD Basım, Yayın ve Medya Sektör Kurulu ve Festival Başkanı Sadettin Budak, 14 binin üzerinde üyesi olan bir kuruluşun ilk defa kültür sanatla alakalı bir etkinlik düzenlediğini belirtti. İş insanlarını kültür sanatla alakalı işlere nasıl adapte edebiliriz anlayışıyla yola çıktıklarını ifade eden Budak, “Bu işin ticari bir getirisinin de olduğunu iş insanlarına nasıl anlatırız derdiyle başlayan bir serüven aslında. Bu şekilde sinema sektörüne bizler de katkı sağlamış oluruz” dedi. Bu yıl sadece kısa film festivali yapmayıp, film endüstrisine değer katacak bir festivali İstanbul’a kazandırmayı hedeflediklerini belirten festivalin direktörü Kerem Kurtuluş, şu ifadeleri kullandı: “Günümüzde kısa film festivallerinde sadece en iyi film ödülleri veriliyor. Ama aslında sinema sadece yönetmenin sanatı değil. Filmin içinde oyuncular, müzisyenler, senaristler pek çok branş bir araya geliyor. O yüzden yaptığımız bu festivalle, pek çok dalda ödül vermek istedik. Biz bu yönetmenleri desteklemezsek, ülkemizin gelecek sineması hakkında endişeye kapılabiliriz. Ekonomi sanatçıyla buluşursa, ülkemizin kültürü ve sanatı uluslararası alanda daha fazla görüleceği düşüncesindeyiz.”
SİNEMACILARI CESARETLENDİRECEK
Belgesel jürisi başkanı Prof. Dr. Abdülhamit Avşar ise MÜSİAD gibi güçlü ve belirli değer eksenli faaliyet gösteren bir kurumun böylesine alana adım atmış olmasının önemli olduğunun altını çizerek şunları aktardı: “MÜSİAD’ın ilk adımıyla beraber sağlam bir yere bastığını görüyoruz. Türkiye’de sinema sektöründe daha evvel sesini çok çıkartamamış, sesi çıksa bile sesini duyurabilecek mecra bulamamış önemli bir sanatçı kesimine kapı aralayacağını, onlara cesaret vereceğini, yol göstereceğini düşünüyorum. Bu tip desteklerin pek çok genç sinemacıyı cesaretlendireceğini düşünüyorum.” Festivalde 15 kategoride 500 bin lirayı aşan para ödülü verilerek, kısa film dünyasına destek sunulacak.
YAPAY ZEKA DA FESTİVALE GİRDİ
Alanında uzman isimlerden oluşan jürisiyle kısa film dünyasında en iyileri belirleyecek MAFF'ın jürisinde deneyimli yapımcılar, yönetmenler, oyuncular, akademisyenler ve teknik uzmanlar yer alıyor. Festivalin sanatsal ve teknik açıdan en iyi yapımlarını titizlikle değerlendirecek jürinin başkanlığını yapımcı Cemil Yavuz üstlenirken, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü Birol Güven de yapay zeka jürisinde yer alıyor. Belgesel kategorisinin jüri başkanı ise Prof. Dr. Abdülhamit Avşar