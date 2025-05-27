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Antalya Şehir Tiyatroları izleyici rekorunu kırdı

Antalya Şehir Tiyatroları izleyici rekorunu kırdı

14:4627/05/2025, Salı
AA
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Özgür gözyaşlarını tutamadı
Özgür gözyaşlarını tutamadı

AŞT Genel Sanat Yönetmeni Mehmet Özgür, konuşmada gözyaşlarını tutamadı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları (AŞT), 41. yılı 2024-2025 sezonunda sahnelediği 268 oyunla yaklaşık 75 bin kişiye ulaşarak, kendi izleyici rekorunu kırdı. Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, AŞT, 41. yıl final sezonunu "Tiyatroname" isimli oyunla yaptı. Şehir Tiyatroları Doğu Garajı Kültür Merkezi Büyük Sahne'de kapalı gişe sahnelenen tek perdelik oyun, müzikal gösterisiyle sanatseverlerin beğenisine sunuldu. İzleyicilere hem eğlenceli hem de duygusal anlar yaşatan oyun, alkış topladı. AŞT Genel Sanat Yönetmeni Mehmet Özgür, temsil sonunda oyuncularla seyirciyi selamladı.

Gözyaşlarını tutamadı

Özgür, buradaki konuşmasında, şehir tiyatrosunun geçmişte yaşadığı zorlukları anlatırken gözyaşlarını tutamadı. AŞT'ye geçmişten bu yana emek veren herkese teşekkür eden Özgür, şöyle konuştu: "Biz bir bayrağı devraldık, bizden sonra da bu bayrağı arkadaşlarımız devralacaktır. Muhteşem bir tiyatroyuz. Türkiye'nin en teknik donanımlı tiyatro sahnesine sahibiz. 3 tane modern salonumuz var. Eskiden turnelere gitmek bizim için çok zordu. Aynı gün 3 farklı noktada oyun oynayabilecek bir güce sahip olduk. Biz bu şehir için üretmeye çalışıyoruz. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in destekleriyle çok güzel bir noktadayız ve muhteşem bir seyirciye sahibiz. Alkışlarınız hiç susmasın, perdelerimiz hiç kapanmasın. Yeni sezonda buluşmak dileğiyle." Yurt içi ve dışı olmak üzere birçok temsil, gösteri ve oyunla sanatseverlerle buluşan AŞT, 41. yılında kendi izleyici rekorunu kırdı. Sezon boyunca 268 gösteriyle sahneye çıkan tiyatro, yaklaşık 75 bin seyirciye ulaştı.



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