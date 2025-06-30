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Apartmanın bahçesine giren Kafkas burunlu engerek yılanını itfaiye ekipleri yakaladı

Apartmanın bahçesine giren Kafkas burunlu engerek yılanını itfaiye ekipleri yakaladı

15:4330/06/2025, Pazartesi
DHA
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Yılanın doğaya salınacağı öğrenildi.
Yılanın doğaya salınacağı öğrenildi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir apartmanın bahçesine giren Kafkas burunlu engerek yılanı itfaiye ekipleri tarafından yakalandı.

İnegöl ilçesi Kemalpaşa Mahallesi Şehit Er Yılmaz Güneş Sokak'taki bir apartmanın bahçesinde yılan gören çevredekiler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese ekipler sevk edildi. Ekipler, yılanın, nesli tehdit altında olan Kafkas burunlu engerek yılanı olduğunu belirledi. Ekipler yakaladığı zehirli yılanı özel çuvala koydu.






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