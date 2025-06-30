Apartmanın bahçesine giren Kafkas burunlu engerek yılanını itfaiye ekipleri yakaladı

İnegöl ilçesi Kemalpaşa Mahallesi Şehit Er Yılmaz Güneş Sokak'taki bir apartmanın bahçesinde yılan gören çevredekiler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese ekipler sevk edildi. Ekipler, yılanın, nesli tehdit altında olan Kafkas burunlu engerek yılanı olduğunu belirledi. Ekipler yakaladığı zehirli yılanı özel çuvala koydu.