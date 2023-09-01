AREDA Piar kadınlara sordu: Estetik yaptırmayı düşünüyor musunuz?

Türkiye’den Almanya’ya 1960’lı yıllarda başlayan resmi işgücü göçü sonrasında yaşanan toplumsal dönüşüm gurbetçiler ve Almancılar olarak isimlendirilen Türk kültür yapısını da bizlere armağan etti. Arkasında ailesini, çocuğunu, eşini bırakıp Almanya’ya çalışmaya giden insanların zorlu hikayeleriyle harmanlandık. Yaşanan acılar, umutlar unutulmaz Türk filmlerine, dizilere, romanlara konu oldu ve olmaya da devam ediyor. Her yaz Türkiye’ye izne gelmeyi bekleyen Almancılar ve yurda dönüş öyküleri ve onların yolunu gözleyen akrabaları… Peki, yurda dönüş ve kavuşma anı sonrasında akıllara gelen ilk şey bize Almanya’dan ne getirdikleri mi oluyor?