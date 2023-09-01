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AREDA Piar kadınlara sordu: Estetik yaptırmayı düşünüyor musunuz?

AREDA Piar'ın kadınların estetik hakkındaki düşüncelerine yönelik yaptığı kamuoyu araştırmasında çarpıcı sonuçlar ortaya çıktı. Estetik yaptırmak istemeyen kadınların oranı yüzde 87,9 oldu. Ayrıca estetik yaptırmak isteyen kadınlar ise en çok burun estetiğini tercih etti.

13:24 . 1/09/2023 Cuma
Yeni Şafak
Araştırma sonucu Türk halkının estetik yaptırmayı tercih etmediğini ortaya koydu.

Araştırma sonucu Türk halkının estetik yaptırmayı tercih etmediğini ortaya koydu.

Araştırma şirketi Areda Piar, bin 100 kadının katılımıyla düzenlenen estetik araştırması ile son zamanlarda gittikçe popüler hale gelen estetik operasyonlarını ele aldı.

Büyük çoğunluk estetik yaptırmak istemiyor

Estetik operasyonlarının hayatımıza girmesiyle birlikte birbirine daha çok benzeyenler yüzler de gündem olmaya başladı. Beren Saat burnu, Angelina Jolie dudağı derken uzayıp giden talepler ve etrafımızı saran estetik trendleri…

Peki, Türk kadınları estetik operasyonlarını nasıl değerlendiriyor?
Araştırmaya katılan kadınlara
'Estetik yaptırmayı düşünüyor musunuz'
sorusu yöneltildi ve hayır cevabıyla karşılaşıldı. Kadınların yüzde 12,1'i estetik yaptırmayı düşündüğünü, büyük çoğunluğu oluşturan yüzde 87,9'u ise düşünmediğini belirtiyor.

En çok tercih edilen estetik: Burun

Estetik yaptırmak isteyen kadınlar 'Hangi estetiği yaptırmak istiyorsunuz' sorusuna ise en çok burun estetiği yanıtını verdi. Araştırmaya göre kadınların yüzde 47,5'i burun estetiği, yüzde 19'u göğüs estetiği, yüzde 14,7'si botoks, yüzde 10,7'si dudak estetiği ve yüzde 5,7'si karın gerdirme estetiği yaptırmak istiyor.

Botoks estetik mi değil mi?

Araştırmada botoksun estetik olup olmadığı da soruldu. Kadınların yüzde 79’u botoksun estetik olduğunu ifade ediyor. Yüzde 21'lik kesim ise botoksun estetik olmadığını düşünüyor.



Dikkat çeken sonuç

Kadınlara yöneltilen
'İlerleyen yaşlarda botoks yaptırmayı düşünüyor musunuz?'
sorusunda ise dikkat çeken bir sonuç ortaya çıktı. Kadınların yüzde 87,6'sı botoks yaptırmayı düşünmüyor. Yüzde 12,4'lük kesim ise yaptırmayı düşündüğünü belirtiyor.

Kadınlar yaşlanmaya karşı hangi önlemleri alıyor?

Son olarak kadınlara yaşlanmaya karşı aldıkları önlemler soruldu. Kadınların yüzde 51,6 ile yarısından fazlası yaşlanma karşıtı krem kullandıklarını söyledi. Yüzde 26,8'i ise yüz yogası yaptığını belirtti. Yüzde 21,6'sı ise herhangi bir uygulama yapmadıklarını ifade etti.

Metodoloji
  • Areda Piar tarafından 8-14 Ağustos 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilen Estetik araştırmasına 1.100 kadın katıldı. Tüketici eğilimlerini düzenli olarak ele alan araştırma, kantitatif araştırma yöntemlerinden CAWI tekniği ile “Areda Piar’ın Profil Bazlı Dijital Paneli” kullanılarak gerçekleştirildi.

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#AREDA Survey
#estetik
#botoks
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