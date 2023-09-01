AREDA Piar kadınlara sordu: Estetik yaptırmayı düşünüyor musunuz?

Araştırma sonucu Türk halkının estetik yaptırmayı tercih etmediğini ortaya koydu.
Araştırma şirketi Areda Piar, bin 100 kadının katılımıyla düzenlenen estetik araştırması ile son zamanlarda gittikçe popüler hale gelen estetik operasyonlarını ele aldı.
Büyük çoğunluk estetik yaptırmak istemiyor
Estetik operasyonlarının hayatımıza girmesiyle birlikte birbirine daha çok benzeyenler yüzler de gündem olmaya başladı. Beren Saat burnu, Angelina Jolie dudağı derken uzayıp giden talepler ve etrafımızı saran estetik trendleri…
En çok tercih edilen estetik: Burun
Estetik yaptırmak isteyen kadınlar 'Hangi estetiği yaptırmak istiyorsunuz' sorusuna ise en çok burun estetiği yanıtını verdi. Araştırmaya göre kadınların yüzde 47,5'i burun estetiği, yüzde 19'u göğüs estetiği, yüzde 14,7'si botoks, yüzde 10,7'si dudak estetiği ve yüzde 5,7'si karın gerdirme estetiği yaptırmak istiyor.
Botoks estetik mi değil mi?
Araştırmada botoksun estetik olup olmadığı da soruldu. Kadınların yüzde 79’u botoksun estetik olduğunu ifade ediyor. Yüzde 21'lik kesim ise botoksun estetik olmadığını düşünüyor.
Dikkat çeken sonuç
Kadınlar yaşlanmaya karşı hangi önlemleri alıyor?
Son olarak kadınlara yaşlanmaya karşı aldıkları önlemler soruldu. Kadınların yüzde 51,6 ile yarısından fazlası yaşlanma karşıtı krem kullandıklarını söyledi. Yüzde 26,8'i ise yüz yogası yaptığını belirtti. Yüzde 21,6'sı ise herhangi bir uygulama yapmadıklarını ifade etti.
- Areda Piar tarafından 8-14 Ağustos 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilen Estetik araştırmasına 1.100 kadın katıldı. Tüketici eğilimlerini düzenli olarak ele alan araştırma, kantitatif araştırma yöntemlerinden CAWI tekniği ile “Areda Piar’ın Profil Bazlı Dijital Paneli” kullanılarak gerçekleştirildi.