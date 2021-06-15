Artvinli kadınların pestil ve köme mesaisi: Sabah erken saatlerde uyanıp 12 saat boyunca çalışıyorlar

Yusufeli'ne bağlı İşhan köyünde yaşayan kadınlar, dut meyvesinin olgunlaşmasıyla pekmez yapımı için işe koyuldu. Her gün saat 04.00'de kalkan ve dutları naylon örtülerin üzerine silkeleyen kadınlar, toplanan dutları önce kazanlarda kaynatıyor. Kaynayan dut, özel olarak hazırlanan mekanizmanın içine koyuluyor ve suyu çıkarılıyor. Hazırlanan dut suyu tekrar kazanlara koyulup, yaklaşık 3 saat kaynatıldıktan sonra pekmez oluyor. Pekmezi hazırlayan kadınlar, bir yandan da dut suyundan pestil ve köme yapıyor. Dut suyunun içine un koyarak, cıvık hamur elde eden kadınlar, 20 dakika karıştırıyor. Hazırlanan hamur karışımı, temiz bezlerin üzerine incecik seriliyor ve kuruması için güneşe bırakılıyor. Kuruyan hamur karışımı, pestil olarak tüketiliyor. Bir yandan da köme yapan kadınlar, cevizleri iplere sırayla diziyor. İnci gibi dizilen cevizler, pestil için de hazırlanan hamur karışımına batırılıyor. Hamura bulanan cevizli kömeler, yine kuruması için iplere asılıyor. 2 gün bahçelerde bekletilen köme ve pestil, kuruyunca toplanıyor.

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FOTOĞRAF 5 Kumru ilçesinde 12 yılı aşkın bir süredir faaliyet gösteren fırında, Türkiye üzerinde oynanmaya çalışılan oyunlara tepki göstermek adına farklı bir yola başvuruldu. Olaylara tepki göstermek adına Türk bayrağının simgesi olan ay-yıldız figürleri ekmek üzerine işlenirken, Ordu’nun simgesi fındık figürü de ilin tanıtımı için ekmekler üzerine işlendi. İşletme sahibi Adem Çöloğlu, ay-yıldızlı ekmekler ve Ordu’nun simgesi olan fındık figürlü ekmeklerin ilgi gördüğünü belirterek, “Halktan büyük bir ilgi gördü. Burada fındık figürlü ekmekleri yapmamızdaki amacımız, Ordu’yu ve ilçemizi tanıtmak, ay-yıldızlı ekmekleri yapmamızdaki amacımız ise milli duygularımızı yansıtmak olmuştu, çok güzel ilgi gördü” dedi. Ay-yıldızlı ekmeklerin üretimini yapan Ufuk Yığın isimli 38 yıllık fırıncı, Türkiye üzerinde oynanan olaylara tepki göstermek adına, birlik ve beraberliği sağlamak için böyle bir fikre başvurduğunu söyledi. Yığın, “Türk bayrağımızı ekmek üzerinde işlemek istedim. Bayrağımız, Allah’a şükür her yere çok yakışıyor” şeklinde konuştu. “Fırına girecek ekmeğin üzerine şablon yardımıyla un eliyorum diyen Yığın, “Şuan farklı fırınlarda da görmedim. Müşterilerimizin tepkisi güzel, yoğun oluyor, bazen yetiştiremiyoruz. Fotoğraf çekenler oluyor” ifadelerine yer verdi. Bu fırından çıkan ekmekler ay-yıldızlı: Müşteriler fotoğraf çektirmek için geliyor Ordu'nun Kumru ilçesinde işletilen bir fırında üretilen ve tezgahları süsleyen ay-yıldız figürlü ekmekler büyük ilgi görüyor.

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GÜNEŞTE KURUMASI İÇİN BAHÇEYE SERİLİYOR

Pekmez, pestil ve köme yapımının çok zor olduğunu anlatan Nurdan Şimşek, “Dut pekmezini hazırladık ve kilosunu 55 liradan satacağız. Alıcılarımız da var. Pekmezin ardından pestil hamuru hazırlıyoruz. Yaklaşık 20 dakika yoğuruyoruz. Daha sonra bu hamuru bahçeye götürüp, bezlerin üzerine seriyoruz ve güneşte kurumasını bekliyoruz” dedi.

'ÇOK ZORLU BİR İŞ'

Pekmez, pestil ve köme için ailesine yardım ettiğini söyleyen Gamzenur Şimşek de “Sabah erken saatlerde kalkıyoruz ve dutları silkeliyoruz. Daha sonra bu dutlar, kazanlarda kaynatılıyor ve dutun suyunu çıkarıyoruz. Çıkan suyu da kaynatıyoruz. Bir yandan da pestil ve köme için hamur hazırlanıyor. Bu cıvık kıvamdaki hamur, bezlere seriliyor ve güneşte kuruması için bahçeye seriliyor. Çok zorlu bir iş” diye konuştu.

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Yapımının çok zor olduğunu belirten Merve Alkan da “Alanlar, bazen ‘Çok pahalı, ucuza satın’ diyorlar ama çok zor bir iş. Sabah erken saatlerde kalkıyoruz. 2 gün sürüyor, kuruyunca da bezlerden topluyoruz” dedi.