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Hayat Bakan Ersoy duyurdu Süre uzatıldı
KÜLTÜR SANAT

Bakan Ersoy duyurdu: Süre uzatıldı

Koronavirüs salgınının olumsuz etkilerini azaltmak için Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından başlatılan projeye ilişkin yeni bir adım atıldı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Müzik emekçilerimiz için #MüzikSusmasın sloganıyla başlattığımız projede destek süresi Mayıs ayı da dahil edilerek 5 aya çıkarıldı. Bugüne kadar olan toplam destek miktarı ise yaklaşık 156 milyon liraya ulaşacak." ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Diğer
Bakan Ersoy duyurdu: Süre uzatıldı
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy

Koronavirüs salgınının olumsuz etkilerini azaltmaya yönelik, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından müzik emekçileri için başlatılan projeye ilişkin yeni bir adım atıldı. "Müzik Susmasın” sloganı ile başlatılan projeni süresi 1 ay daha uzatıldı. Bakanlık tarafından, alınan karar ilişkin yazılı bir açıklama yapıldı. Açıklamada, Kültür ve Turizm Bakanlığının müzik meslek birlikleri, dernekler ve ilgili sendikayla başlattığı kampanyadan faydalananların, mayıs ayında da destek almaya devam edeceği ifade edildi.

TOPLAM DESTEK 156 MİLYON LİRA

Alınan bu yeni karar ile projeden faydalananlara verilen destek 5 aya çıkmış olacağı kaydedildi. Mayıs ayı itibari ile desteklerin toplamda 156 milyon liraya ulaşacağı vurgulandı.

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"DİJİTAL ARŞİV OLUŞTURULUYOR"

Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada son olarak, “Haftalık veya günlük yevmiye ücretiyle çalışan ve herhangi bir sosyal güvencesi olmayanlar başta olmak üzere, işini kaybeden veya işleri durma noktasına gelen ses ve enstrüman sanatçıları ile sektör çalışanlarının projeye katkıları karşılığında destek verilen projede, aynı zamanda üretilen eserlerin geleceğe aktarılması için dijital bir arşiv oluşturuluyor.” ifadelerine yer verildi.

BAKAN ERSOY'UN PAYLAŞIMI

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, karara ilişkin Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamaya şu notu düştü: "Müzik emekçilerimiz için #MüzikSusmasın sloganıyla başlattığımız projede destek süresi Mayıs ayı da dahil edilerek 5 aya çıkarıldı. Bugüne kadar olan toplam destek miktarı ise yaklaşık 156 milyon liraya ulaşacak."

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