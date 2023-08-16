Beş yıla kadar hapislerin isteniyor: CZN Burak ve babası hakim karşısında

Duruşmadaki savunmasında İsmail Özdemir, “ Söz konusu taşınmaz bana ait. Taşınmazda basit tadilatta bulundum. Basit tadilat işlemi için de belediyeden izin aldım. Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Bölge Kurulu’ndan izin alınacak bir durum yoktur, bu nedenle izin almadım. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum. Beraatımı istiyorum" dedi. Burak Özdemir’in avukatı ise müvekkilini yurt dışında olduğu için hazır edemediğini belirtirken keşif talebinde bulundu. Mahkeme, Muhammed Burak Özdemir’in gelecek celse hazır edilmesine, eksik hususların giderilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.