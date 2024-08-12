Cumhurbaşkanı Erdoğan yazar Mehmet Doğan'ın cenaze töreninde: Türkçeyi gençliğe öğretme mücadelesi verdi

Türkiye Yazarlar Birliği Vakfı ve Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı'nın kurucularından olan D. Mehmet Doğan, uzun süre Türkiye Yazarlar Birliği'nin genel başkanlığını yürüttü. 30'a yakın kitabı ile edebiyat tarihine adını altın harflerle yazdıran Mehmet Doğan, bir süredir gördüğü tedavinin ardından dün Doğan'ın acı haberini duyuran TYB, Doğan'ın cenazesinin bugün ikindi namazına müteakiben Hacı Bayram-ı Velî Camiinden uğurlandı. Sanat, siyaset ve basın çevrelerinden birçok kişi taziye mesajı paylaştı.

"Türkiye Yazarlar Birliği kurucusu ve Şeref Başkanı, ülkemizin yetiştirdiği en değerli münevverlerden biri olan D. Mehmet Doğan Beyefendi'nin vefatını derin bir teessürle öğrendim. Büyük Türkçe Sözlük eseri ile birlikte Millî Şairimiz Mehmet Âkif Ersoy ve İstiklâl Marşımızla ilgili çalışmaları başta olmak üzere edebiyat, tarih, fikir ve kültür dünyamıza yaptığı özgün katkılarla daima hatırlanacak olan D. Mehmet Doğan Beyefendi'ye Allah'tan rahmet; ailesine, okuyucularına, başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun."