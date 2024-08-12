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Cumhurbaşkanı Erdoğan yazar Mehmet Doğan'ın cenaze töreninde: Türkçeyi gençliğe öğretme mücadelesi verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün Hakk'a yürüyen Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) Kurucu ve Şeref Başkanı D. Ahmet Doğan'ın cenaze törenine katıldı. Erdoğan, ''Türkçeyi gençliğe öğretme mücadelesi verdi. Büyük Türkçe Sözlük eseri ile birlikte Millî Şairimiz Mehmet Âkif Ersoy ve İstiklâl Marşımızla ilgili çalışmaları başta olmak üzere edebiyat, tarih, fikir ve kültür dünyamıza yaptığı özgün katkılarla daima hatırlanacak olan D. Mehmet Doğan Beyefendi'ye Allah'tan rahmet; ailesine, okuyucularına, başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun'' ifadelerini kullandı.

17:29 - 12/08/2024 Pazartesi
Güncelleme: 18:02 - 12/08/2024 Pazartesi
AA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yazar Mehmet Doğan'ın cenaze törenine katıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yazar Mehmet Doğan'ın cenaze törenine katıldı.

Bir süredir tedavisi devam eden Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) Kurucusu ve Şeref Başkanı D. Mehmet Doğan, 77 yaşında Hakk'a yürüdü. Doğan'ın cenazesi ikindi namazını müteakip Hacı Bayram-ı Velî Camiinde kılındı.



Türkiye Yazarlar Birliği Vakfı ve Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı'nın kurucularından olan D. Mehmet Doğan, uzun süre Türkiye Yazarlar Birliği'nin genel başkanlığını yürüttü. 30'a yakın kitabı ile edebiyat tarihine adını altın harflerle yazdıran Mehmet Doğan, bir süredir gördüğü tedavinin ardından dün Doğan'ın acı haberini duyuran TYB, Doğan'ın cenazesinin bugün ikindi namazına müteakiben Hacı Bayram-ı Velî Camiinden uğurlandı. Sanat, siyaset ve basın çevrelerinden birçok kişi taziye mesajı paylaştı.


Erdoğan cenaze törenine katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mehmet Doğan için paylaştığı taziye mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye Yazarlar Birliği kurucusu ve Şeref Başkanı, ülkemizin yetiştirdiği en değerli münevverlerden biri olan D. Mehmet Doğan Beyefendi'nin vefatını derin bir teessürle öğrendim. Büyük Türkçe Sözlük eseri ile birlikte Millî Şairimiz Mehmet Âkif Ersoy ve İstiklâl Marşımızla ilgili çalışmaları başta olmak üzere edebiyat, tarih, fikir ve kültür dünyamıza yaptığı özgün katkılarla daima hatırlanacak olan D. Mehmet Doğan Beyefendi'ye Allah'tan rahmet; ailesine, okuyucularına, başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun."



#Mehmet Doğan
#Recep Tayyip Erdoğan
#Cenaze Töreni
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