Azim ve mücadele dolu gerçek bir hayat öyküsü: Dangal

Dangal, spor-dram kategorisinde 2016 yapımı biyografik Hindistan filmi. Bollywood filmi olan Dangal'ın başrolünde dünyaca ünlü Hintli oyuncu ve yönetmen Aamir Khan yer alıyor. Gerçek bir hayat hikayesinin anlatıldığı Dangal filminin konusu ne, oyuncuları kimler? İşte Dangal filmi ile ilgili tüm merak edilenleri derledik...

DANGAL NE DEMEK?

“Dangal”, Hindistan’da güreş müsabakalarına verilen isim. Dangal Türkçe olarak Güreşen Kişiler anlamını taşıyor.

DANGAL FİLM KONUSU NE?

Mahavir Singh Phogat bir güreş hayranıdır. İki küçük kızına da güreş öğretmeye karar verir. İki kız, Babita Kumari ve Geeta Phogat, çocukluklarından başlayarak güreş eğitimi alarak büyürler. Büyüdüklerinde iki kız da güreşte iddialı isimler olmuştur. Geeta Phogat 2010 Commonwealth Oyunları’nda altın madalya kazanarak güreşte altın madalya kazanan ilk kadın güreşçi olurken, kız kardeşi Babita da gümüş madalyayı alır. Genç kadın güreşçiler başarıya giden yol boyunca sosyal şekillendirmenin baskısıyla da mücadele etmek zorunda kalacaktır.

REKLAM

DANGAL FİLM OYUNCU KADROSU VE KARAKTERLERİ

Mahavir Singh Phogat- Aamir Khan

Mahavir Singh Phogat'ın eşi Daya Shobha Kaur - Sakshi Tanwar

Mahavir Singh Phogat'ın kızı Geeta Phogat - Fatima Sana Shaikh

Genç Geeta - Zaira Wasim

Mahavir Singh Phogat'ın kızı Babita Kumari - Sanya Malhotra

Genç Babita - Suhani Bhatnagar

İki numaralı erkek dövüşçü rolünde Kaustubh Pile

Antrenör Pramod Kadam - Girish Kulkarni

HAYAT Aamir Khan'dan 'Dangal' sürprizi

DANGAL IMDB PUANI KAÇ?

"Dangal" IMDB puanı en yüksek olan Hint filmi. IMDB puanı ise 8.5

Dangal Fragman

OYNAT 00:00 Dangal’ın ilk fragmanı yayınlandı Amir Khan'ın yeni filmi 'Dangal'ın (Güreşçi) dün akşam saatlerinde yayınlanan ilk fragmanı, sosyal medyayı adeta salladı. Ünlü oyuncu ve yönetmen Amir Khan, merakla beklenen 'spor-dram' türü filminde güreşçi rolüyle hayranlarının karşısında olacak. 19, 29 ve 55 yaşlarındaki görüntüleri ile rol alacak olan Khan, kızlarına güreş öğreten bir babayı canlandırıyor. Khan'a filmde Sakshi Tanwar, Fatima Sana Shaikh, Sanya Malhotra, Zaira Wasim, Suhani Bhatnagar eşlik ediyor. 23 aralık tarihinde vizyona girecek olacak olan filmde kız çocuklarına yönelik ayrımcılığı eleştirilirken, onların spora ilgi duyması hedefleniyor.



BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

DANGAL FİLMİNİN HİKAYESİ GERÇEK Mİ?

Film, gerçek bir başarı hikayesini anlatıyor. Hindistan’ın uluslararası bir müsabakada altın madalya kazanan ilk kadın güreşçisi Geeta Phogat ve pek çok başarıya imza atan güreşçi kız kardeşi Babita Kumari’nin etkileyici yolculuğu... Filmin ana karakterleri bu iki kız kardeş ve kızlarını birer güreşçi olarak yetiştirmeye çalışan bir baba.

REKLAM

Mahavir Singh Phogat, Hintli amatör bir güreşçi ve en büyük hayali ülkesine uluslararası bir güreş müsabakasında altın madalya kazandırabilmek. Önüne çıkan engeller yüzünden bu hayalini gerçekleştiremiyor ve bir gün doğacak olan oğlunun ülkesine ilk altın madalyayı getireceği umuduyla yaşıyor. Fakat ilerleyen yıllarda bir erkek çocuğa sahip olamıyor ve en büyük iki kızını birer güreşçi olarak eğitmeye karar veriyor.

Geeta Phogat ve Babita Kumari en başta babalarının bu fikrine sıcak bakmasalar da zamanla güreş onlar için de bir tutku haline geliyor. Öyle ki bunun için her sabah 6’da kalkmayı, saçlarını kestirmeyi ve erkeklerle güreşmeyi bile göze alıyorlar. Bu süreçte çevrelerindeki insanlardan destek göremeseler hatta alay konusu olsalar bile bütün bu çabaları sonuç veriyor ve başarı basamaklarını yavaş yavaş çıkmaya başlıyorlar.

REKLAM

HAYAT İstanbul'dan bir yıldız geçti: Aamir Khan

Filmde hem aile yaşamlarında hem de spor kariyerlerinde iniş ve çıkışlar görüyoruz zaman zaman. Fakat bu olayların hepsi birer ders niteliğinde. Genel olarak emek, çalışma ve disiplinin karşılığı başarı olarak geri dönüyor karakterlerimizin hayatlarına.

Film bir başarı hikayesini anlatmanın yanında aslında toplum eleştirileri de yapıyor. Özellikle Hindistan’da kız çocuklarına olan bakış açısına ve toplumdaki yerlerine dair pek çok ince mesaj var. Dalgal’da karşımıza çıkan baba figürü ise toplumun alıştığının aksine kızlarını evlendirmek yerine onları spora yönlendiren ve kendi hayatlarını kazanmaları için çabalayan bir baba. Bu açıdan izleyenleri de cesaretlendirebilecek bir film.

FİLMDEKİ BABA DAHA SEVECEN

Filmdeki karakterlerin gerçek olmasına ve yaşanmış bir hikaye olmasına rağmen filmde bazı noktalar gerçekte olduğundan daha farklı anlatılmış. Örneğin; filmde anlatılanın aksine, baba karakterinde gördüğümüz Mahavir Singh Phogat’ın gerçekte çok daha sevecen bir baba olduğu söyleniyor.

REKLAM

HAYAT 'Dangal' izleyicilerine sürpriz

DANGALIN GERÇEK KAHRAMANI KADIN GÜREŞÇİ GEETA PHOGAT KİMDİR?

Geeta Phogat tam adıyla Geeta Kumari Phogat 15 Aralık 1988 tarihinde Balali adında, Hindistan’ın küçük bir köyünde dünyaya geldi. Geeta’nın babası Mahavir Phogat eski bir güreşçiydi. Bazı nedenlerden dolayı güreşi bırakmış olsa da en büyük hayali oğlunu büyük bir güreşçi olarak yetiştirmekti.

Ancak kader ya, Mahavir’in Geeta’dan sonra 3 kızı daha dünyaya geliyor ve hiç oğlu olmuyor. Yani anlayacağınız Mahavir’in bu büyük hayali gerçekleşemiyor. Daha sonra bir gün Mahavir’in büyük kızları Geeta ve Babita iki erkek çocuk ile kavga ederek onları dövüyor ve bu yüzden de babaları Mahavir’e kızlar hakkında şikayet gidiyor.

REKLAM

Mahavir Phogat, demek kavga ediyorsunuz diye küçük kızlarını güreşçi olarak yetiştirmeye karar veriyor. Küçük kızlar bu durumdan o kadar şikayetçi oluyorlar ki, kurtulmak için ellerinden her geleni yapıyorlar.

Ancak nafile, baba kararlı; kurduğu bu büyük hayalini kızları ile gerçekleştirecek.

HAYAT Aamir Khan’lı Dangal’dan ilk fragman yayınlandı

Kızdan güreşçi olur mu hiç?

Küçük kızlara ağır eğitimler yaptıran baba, bir gün güreşe engel olduğu için kızların saçlarını kısacık kestiriyor. Köy halkı bu durum karşısında Mahavir’i eleştiriyor, kızlardan güreşçi olmaz diye tepki gösteriyorlar, kızlar ise köydeki çocuklar tarafından alay konusu oluyor. Artık sabrı kalmayan Geeta ve Babita babalarına karşı gelerek; ”Artık güreşmeyeceğiz.” diyorlar.

REKLAM

Nitekim birkaç gün sonra bu küçük kızlar bir arkadaşının düğününe katılıyor. Düğünde evlenen 14 yaşındaki kız, Geeta ve Babita’ya keşke benim babam da beni güreşçi yapsaydı da evlendirmeseydi diyor. Bu konuşma sonrası Geeta ve Babita vazgeçmek üzere olduğu güreşe dört kolla sarılıyor ve bu olay, kızlar için bir dönüm noktası oluyor.

ÖZGÜN Aamir Khan: 'İyi bir hikaye insanları birbirine bağlar'

Hızla gelen başarılar;

Geeta ve Babita istekli bir biçimde her gün antrenman yapıyor ve bir süre sonra büyük olan kız Geeta küçük turnuvalarda erkekler ile güreşmeye başlıyor. Hızla gelen zaferler sonucunda Geeta, zamanla Hindistan’ın en önemli güreşçilerinden biri oluyor.

2009 yılında ise Hindistan’da düzenlenen bir yarışmada şampiyonluğu kazanarak Hindistan’ın en büyük kadın güreşçisi unvanını alıyor.

REKLAM

Artık sırada dünya şampiyonluğu vardır, fakat o güne dek hiçbir Hint kadın dünya şampiyonu olamamıştır, kaldı ki kayda değer bir başarıları bile yoktur. Hal böyle olunca Hindistan da bu alanda bir dünya şampiyonluğu beklemiyordu.

Ancak Geeta Phogat 2010 yılında kendi ülkesi Hindistan’da düzenlenen turnuvada finale yükselerek, finalde Avusturalyalı rakibi Emily Bensted’i mağlup ederek dünya şampiyonu olur. Bu şampiyonluk Hindistan için büyük bir başarıdır ve tarihlerinde bir ilktir.

Şampiyonluğun ardından Geeta’nın babası Mahavir Phogat, küçük bir köyden dünya şampiyonluğuna uzanan bu başarıdaki katkılarından dolayı Hindistan hükumeti tarafından onur ödülüne layık görülür. Geeta’nın kardeşi Babita’da ablası gibi birçok ödül kazanmıştır. Hatta 2009 yılında ablası Geeta 55 kiloda şampiyonluğu almışken, kardeşi Babita’da 51 kiloda şampiyon olmuştur. Geeta ve Babita’nın diğer küçük iki kardeşleri de yine güreşçilik yapmaktadırlar.

REKLAM

HAYAT Amir Khan'ın rekor kıran filmi bugün vizyona giriyor

DANGAL HAKKINDA PEK DUYULMAMIŞ BİLGİLER

Çekimlerden önce 28 kilo alan Aamir Khan, karakterin gençliğini canlandırmak için daha sonra 20 haftada 25 kilo verdi.

Geeta ve Babita rolleri için Aamir Khan ve yönetmen Nitesh Tiwari, 3000 oyuncuyu sınava soktu.

Geeta va Babita'yı canlandıran kız oyuncular 6-7 ay boyunca özel güreş eğitimleri aldı.

Aamir Khan'ın gerçek hayatta aldığı ve verdiği kilolara benzer olarak kız oyuncular da film için saçlarını kısacık kestirdi.

Dangal, sadece Hindistan’da gişe rekortmeni olmakla kalmadı, Çin’de en çok izlenen yabancı film de olmayı başardı.

REKLAM

AAMİR KHAN KİMDİR?

Aamir Khan 14 Mart 1965'de Hindistan Mumbai, Maharashtra'da doğdu. Tam adı Mohammed Aamir Hussain Khan'dır.

Aamir Khan başarılı kariyeri boyunca, Hint sinema tarihinin en etkileyici ve popüler aktörü olmuş ve dört Ulusal Film Ödülü ile yedi Filmfare Ödülü kazanmıştır. Bununla birlikte Hindistan Hükümeti tarafından 2003 yılında Padma Shri ve 2010 yılında Padma Bhushan olarak onurlandırılmıştır. 30 Kasım 2011 de UNICEF Ulusal Barış Elçisi seçilmiştir. Ayrıca 2014 yılında 2. Kez Barış Elçisi seçilmiştir.

DÜNYA Bollywood yıldızı Aamir Khan koronavirüse yakalandı

Sinema kariyerine çocuk yaşta amcası Nasir Hussain'in filmi Yaadon Ki Baaraat(1973) ile adım atan Khan, ilk uzun metrajlı filmi Holi (1984) ve arkasından trajik aşk filmi Qayamat Se Qayamat Tak(Kıyametten Kıyamete) (1988) ile başarısını kanıtlamıştır. Korku filmi olan Raakh (1989)'taki rolü ile Ulusal Film Ödülleri Juri Özel Ödülüne layık görülmüştür. 1990'lı yıllarda yaptığı romantik dram filmi Dil (1990),romans Raja Hindustani (1996) ve ona ilk Filmfare Ödüllerinde En İyi Oyuncu Ödülünü kazandıran dram filmi Sarfarosh(1999) ile Hint Sineması'na öncülük edeceğini kanıtlamıştır. Khan ayrıca Kanada-Hint ortak yapımı Earth (Toprak)(1998) filmindeki rolü ile takdir toplamıştır.

REKLAM

2001 yılında Khan, kendi adını taşıyan film prodüksiyon şirketini kurmuş (Aamir Khan Productions) ve yaptığı ilk filmi Lagaan (2001) ile Akademi Ödüllerinde En İyi Yabancı Dil Film kategorisine aday gösterilmiş ve Ulusal Film Ödüllerinde En Popüler Film ve Filmfare Ödüllerinde En İyi Aktör ve En İyi Film ödüllerini kazanmıştır. Dört yıl aradan sonra 2006 yılında yayınlanan filmleri Fanaa (Kayboluş) ve Rang De Basanti (Onu Sarıya Boya) filmlerindeki rolleri ile büyük beğeni toplamıştır.

HAYAT Hint sinemasının dünyaca ünlü aktörü Aamir Khan, yeni filmi olan 'Laal Singh Chaddha' için Türkiye'ye geliyor

Bir sonraki yıl yönetmenliğini yaptığı ve rol aldığı Taare Zameen Par (Her Çocuk Özeldir) filmindeki başarısı ile Filmfare Ödüllerinde En İyi Film ve En İyi Yönetmen ödüllerini almıştır. Khan'ın En büyük ticari başarısı aksiyon - dram filmi Ghajini(2008) ile gelmiş ve bunu komedi-dram filmi 3 idiots (3 Aptal) (2009),macera filmi Dhoom 3 (2013) ve hiciv(yerme) filmi PK (2014) ile Bollywood film tarihinde zirveye oturmuştur.

REKLAM

Bununla birlikte yardımsever kimliği ile tanınan Aamir Khan, Hint toplumunda bazıları politik krize dönüşmüş çeşitli sosyal problemlere çözüm aramaktadır.Bu amaçla hazırladığı televizyon programı Satyamev Jayate (Doğru Her Zaman Kazanır) ile bu sosyal sorunlara çözüm aramaktadır. İlk evliliğini Reena Dutta ile 1986 yılında yapmış ve bu evliliğinden Junaid (oğlu) ve Ira(kızı) isimli iki çocuğu olmuştur. 2002 yılında boşanan Khan 2005 yılında Yönetmen Kiran Rao ile evlenmiş ve bu evliliğinden tüp bebek yolu ile Azad (oğlu) isimli çocuğu olmuştur.

KORONAVİRÜS Bollywood yıldızından görülmemiş yardım: Un çuvallarına para gizledi, sadece ihtiyacı olan aldı

OYNAT 00:34 Ünlü aktör Aamir Khan, yeni filminin mekan seçimi için İstanbul'a geldi Hint Sinemasının dünyaca ünlü oyuncusu Aamir Khan, geçtiğimiz günlerde yeni filminin mekan seçimleri için Türkiye'ye gelmişti. Niğde ve Adana'daki incelemelerini tamamlayan Khan'ın bir sonraki durağı İstanbul oldu. Aamir Khan ve ekibinin, yeni filmi için İstanbul'da mekan seçimi ve inceleme yapacakları öğrenildi. BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder