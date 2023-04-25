Dijital Dergicilik Okulu öğrencileri minik okurlara hediye 23 Nisan Dergisi hazırladı

23 Nisan Dergisi.
Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğü tarafından kapsamında desteklenen projede gençler, dergicilik, editörlük, yazarlık ve tasarım eğitimleri alarak yeni dergiler yayımlamayı sürdürüyor.
Türk Telekom e-dergi’nin desteğiyle online ortamda hazırlanan 23 Nisan Dergisi, Türk Telekom e-dergi platformundan ücretsiz olarak okunabiliyor.
Bu yıl "dostluk" konusunu ele alan derginin genel yayın yönetmenliğini Rumeysa Turan, yayın koordinatörlüğünü Erhan İnegöl ve editörlüğünü Ayşe Zülal Günay üstlendi.
Derginin sunuş yazısında ise şu ifadelere yer verildi:
"Küçük büyük herkesin yüreğini sevinçle dolduran o kutlu bayram, bu bayram! Çocuk olmanın getirdiği eşsiz özelliklerden biri de şüphesiz mutluluğumuzu kaybetmemek. Çünkü uçurtmanız sert esen rüzgara karşı yırtılsa da, topunuz ağacın dalına takılsa da, çok sevdiğiniz dostunuza darılsanız da siz uçurtmanızı koştura koştura yükseltir, ağacı büyük bir kahkaha ve oyunla sallar, dostunuzla olan kargaşadan çıkmanın bir yolunu bulur yine mutluluğa ve sevince ulaşırsınız. Gelin, bu bayram da tüm neşe ve eğlenceniz yüreğinizden eksik etmeden sizler için hazırlamış olduğumuz 4. sayımızın tadını çıkartın. Dergimiz, Türk Telekom e-derginin destekleriyle Dijital Dergicilik Okulu öğrencileri tarafından tüm çocuklara armağan olması amacıyla hazırlanmıştır."
Bu yılki 23 Nisan Dergisi'nde ayrıca dostluk konusunda birçok şiir, deneme, hikaye ve resim çizimleri okurların beğenisine sunuluyor.