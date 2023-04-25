Dijital Dergicilik Okulu öğrencileri minik okurlara hediye 23 Nisan Dergisi hazırladı

"Küçük büyük herkesin yüreğini sevinçle dolduran o kutlu bayram, bu bayram! Çocuk olmanın getirdiği eşsiz özelliklerden biri de şüphesiz mutluluğumuzu kaybetmemek. Çünkü uçurtmanız sert esen rüzgara karşı yırtılsa da, topunuz ağacın dalına takılsa da, çok sevdiğiniz dostunuza darılsanız da siz uçurtmanızı koştura koştura yükseltir, ağacı büyük bir kahkaha ve oyunla sallar, dostunuzla olan kargaşadan çıkmanın bir yolunu bulur yine mutluluğa ve sevince ulaşırsınız. Gelin, bu bayram da tüm neşe ve eğlenceniz yüreğinizden eksik etmeden sizler için hazırlamış olduğumuz 4. sayımızın tadını çıkartın. Dergimiz, Türk Telekom e-derginin destekleriyle Dijital Dergicilik Okulu öğrencileri tarafından tüm çocuklara armağan olması amacıyla hazırlanmıştır."