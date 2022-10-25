Hayat Dostluk bu sene Neşet Ertaşı anacak
KÜLTÜR SANAT

‘Dostluk’ bu sene Neşet Ertaş’ı anacak

Uluslararası Kızılay Dostluk Kısa Film Festivali, 22-25 Aralık 2022 tarihlerinde 5’inci kez sinemaseverlerle buluşacak. Bu sene Neşet Ertaş anısına düzenlenen festivalde, “Neşet Ertaş Dostluk Ödülü” de verilecek.

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Kültür Sanat Yeni Şafak
‘Dostluk’ bu sene Neşet Ertaş’ı anacak
​‘Dostluk’ bu sene Neşet Ertaş’ı anacak.

‘Dostluk’ kavramını, sinema yoluyla yeniden düşünmek ve hayatımızdaki yansımalarını çoğaltmak niyetiyle yola çıkan Uluslararası Kızılay Dostluk Kısa Film Festivali, 22-25 Aralık 2022 tarihlerinde 5’inci kez sinemaseverlerle buluşacak. Sepetçiler Kasrı’ndaki tanıtım toplantısına katılan Türk Kızılay Genel Başkanı ve Festival Onursal Başkanı Dr. Kerem Kınık, festivalin bu sene abdal kültürünün son temsilcilerinden bozkırın yanık sesi, mütevazı kişiliğiyle gönüllerde yer edinen sanatçı Neşet Ertaş anısına düzenlendiğini söyledi. Geçen sene “Kızılay İnsani Bakış Ödülü”nü Kızılay ve Kızılhaç hareketinin kurucusu İsviçreli Henry Dunant adına takdim ettiklerini belirten Kınık, bu yıl da savaştığımız insanın bile onurunu korumak gerektiği düşüncesinin fikir babası Cezayirli Emir Abdulkadir adına ödül takdim edileceğini açıkladı.

522 FİLM BAŞVURDU

Festival Başkanı Faysal Soysal çatışma ve savaşların açtığı yaralara merhem olmak için dostluk kavramına odaklanmak ve bunu gündeme taşımak istediklerini dile getirdi. Festival Genel Sanat Yönetmeni Mehmet Lütfi Şen de 5 yıl önce Anadolu mayasının bütün insanlığa iletilmesi amacıyla yola çıktıklarının altını çizdi. Jüri Başkanlığını senarist ve fotoğraf sanatçısı Ebru Ceylan’ın yaptığı festivalin danışmanlığını ise Yönetmen Atalay Taşdiken ile sinema eleştirmeni Suat Köçer üstleniyor. Film gösterimlerinden söyleşilere, atölyelerden, panellere, ustalık sınıfından özel seçkilere birçok etkinlikle binlerce kişiye ulaşacak festivalde ayrıca “Neşet Ertaş Dostluk Ödülü” de takdim edilecek. Türk Kızılay çatısı altında Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü destekleriyle Balkon Film’in organizasyonunda hayata geçirilen festivalde; bu yıl yarışma kategorilerine 58 ülkeden, toplam 522 film başvurdu. “Yarışma” kategorisine 189 film, “İnsani Bakış Belgesel Yarışması” kategorisine 89, “Panaroma” kategorisine 266, “Kırk Yıllık Hatır” kategorisine ise 13 film başvuru yaptı.

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