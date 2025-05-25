Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Hayat
Aktüel
Emine Erdoğan'dan 7'nci Etnospor Kültür Festivali'ne ilişkin paylaşım: Köprü olmaya devam etmesini temenni ediyorum

Emine Erdoğan'dan 7'nci Etnospor Kültür Festivali'ne ilişkin paylaşım: Köprü olmaya devam etmesini temenni ediyorum

12:5025/05/2025, Pazar
DHA
Sonraki haber
Emine Erdoğan, Atatürk Havalimanı'nda yapılan '7'nci Etnospor Kültür Festivali'ni ziyaret etti.
Emine Erdoğan, Atatürk Havalimanı'nda yapılan '7'nci Etnospor Kültür Festivali'ni ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 7'nci Etnospor Kültür Festivali'nin kültürel mirası gelecek nesillere aktarmak için köprü olmaya devam etmesi temennisinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Dünya Etnospor Birliği tarafından düzenlenen 7'nci Etnospor Kültür Festivali'ne ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Etnospor Kültür Festivali'nin değerlerimizi yaşatmak, aile bağlarımızı güçlendirmek ve kültürel mirasımızı gelecek nesillere aktarmak için köprü olmaya devam etmesini temenni ediyorum" dedi.



#Emine Erdoğan
#Etnospor Kültür Festivali
#Festival
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TRT Tabii Gassal 3. sezon olacak mı? Dizinin senaristi Sümeyye Karaarslan müjdeyi duyurdu