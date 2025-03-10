Estetik ameliyatlarda taksitli ödeme isteği artıyor

Ünlü oyuncu ve sanatçılara benzemek isteyen pek çok kişi, çareyi estetik operasyon olmakta buluyor. Son yıllarda cerrahi olmayan tıbbi müdahalelere ilgi artarken, hastaların bu işlemler için taksit talebinde bulunduğu ortaya çıktı. Yeni Şafak’a konuşan Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Muammer Doğan, “Hastalar bir dönem elinde fotoğrafla beni şuna benzetir misiniz talebiyle estetik operasyon olmak istiyordu. Gelinen noktada estetik işlem geçiren kişiler büyük ölçüde birbirine benzer hale geldi. Ancak hastalar artık kendi yüz uyumlu doğal sonuçlar talep ediyor” dedi.

ESTETİKLİ GİBİ DURMASIN

Hastaların doğal ve pürüzsüz cilt gibi estetik sonuç talebinde bulunduğunu anlatan Doğan, “Sosyal medyadaki gibi filtreyle mükemmel hale getiren yüzler, kendi görünümlerinden memnun olmalarına yol açıyor. Ancak hastalar abartılı müdahalelerden ziyade, artık kendi yüz çizgileriyle uyumlu doğal sonuçlar isteniyor.Estetikli gibi durmadan güzel olmak talep edilmeye başladı” diye konuştu. Doğan şöyle konuştu: “Burun estetiği gibi operasyonlarda sadece görünüm değil, nefes alma fonksiyonu hayatı önemde. Her yüz yapısı benzersiz ve kendine özgüdür. Dolayısıyla estetik işlem de buna uygun biçimde kişiye özgü düşünülmeli. Tek tip müdahaleler yerine, kişinin yüz hatlarına ve beklentilerine uygun, tutarlı işlemler tercih edilmeli.”

TAKSİTLE ÖDEMEK İSTİYORLAR

Estetik operasyonlar için artan maliyetler dikkate alındığında pek çok kişinin işlemler için taksitli ödeme kolaylığı talebinde bulunduğunu anlatan Doğan, “Estetik cerrahi kişilerin dış görünüşünü iyileştirmenin yanı sıra özgüvenini artıran kişisel bir yolculuk. Bu sürecin sağlıklı ve güvenli olması için, uzman hekimlerle çalışmak ve gerçekçi beklentilere sahip olmak önemli. Tüm hastalar, kararlarını dikkatle değerlendirmeli ve sağlıklarını riske atmadan bu süreci yönetmeli. Hastalar ameliyat tekniği, riskler ve iyileşme süreci hakkında bilgi istemeli. Mucize beklentisinden kaçınılıp doğal işlemlere odaklanmak gerekiyor. Bu süreçte sağlık riske atılmamalı. Estetik cerrahinin bir sanat olduğu ve doğru ellerde yaşam kalitesini olumlu etkilediği unutulmamalı” vurgusu yaptı.

Yüz analizi yapılmalı

Estetik sürecinde en büyük sorumluluğun hekimlere düştüğünü ifade eden Doğan, “Yüz analizi yapmak, riskleri ve alternatifleri iyi değerlendirmek gerekiyor. Hastalar da hekime güvenmeli ve operasyon karşılıklı anlayışla sürdürülmeli. Gelişen teknoloji ile birlikte simülasyonlar ve fotoğraflar aracılığıyla olası sonuçların sınıflandırılması, karar verme sürecini kolaylaştırıyor” değerlendirmesi yaptı.







