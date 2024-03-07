Fellowship’ten Albayrak’a ödül

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Basın Yayın Birliği Derneğinin desteğiyle Türkiye Basım Yayın Meslek Birliği (TBYM) tarafından organize edilen etkinlik, bugün sona erecek. Düzenlenen törende, Arnavutluk’tan Fan Noli yayınları adına Rexhep Hida birincilik ödülünün sahibi oldu. İkincilik ödülüne Lübnanlı Dar Al Maaref yayınlarından Mazen Mehio layık görüldü. Üçüncülük ödülünü ise Nepal merkezli Kathalaya Yayınevi’nden Rajeev Dhar Joshi aldı. Geceye katılan Meksika’nın Ankara Büyükelçisi Jose Luis Martinez Hernandez, bu yıl Meksika’nın onur konuğu olarak seçilmesinden onur duyduğunu belirtti. Birincilik ödülünün sahibi Hida, aldığı ödülün, Türk edebiyatına ve yayıncılığına dair daha fazla kitabın basılmasına vesile olmasını temenni etti. Törenin sonunda Fellowship’e sponsor olan Anadolu Ajansı, Turizm Geliştirme ve Eğitim Vakfı (TUGEV), Basın Yayın Birliği, Ders ve Kültür Kitapları Yayıncıları Telif Hakları ve Lisanslama Meslek Birliği, Albayrak Grubu ve Türk Hava Yolları’na da ödül verildi.