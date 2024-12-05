Fıstık ezmeli pasta sonu oldu: Antalya'da tatil yapan genç annesinin gözleri önünde can verdi

19 yaşındaki genç turist, otel restoranında yediği fıstık ezmeli tatlı yüzünden hayatını kaybetti.
Batı Londra'dan Antalya'ya tatile gelen 19 yaşındaki İdris Kayyum isimli genç turist, Antalya'da bir otel restoranında yediği fıstık ezmeli tatlı yüzünden hayatını kaybetti. Fıstığa alerjisi olan talihsiz gencin kalbi, geçirdiği anafilaksi yüzünden dakikalar içinde durdu. Otel odasında annesini görüntülü arayarak, durumunun kötü olduğunu bildiren Kayyum'un son anlarına annesi de şahit oldu.
Batı Londra'dan Antalya'ya tatile gelen İdris Kayyum, kaldığı otelde ikram edilen tatlının içindeki fıstık ezmesi nedeniyle yaşamını yitirdi
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Annesinin gözleri önünde hayatını kaybetti
Annesinin gözleri önünde hayatını kaybetti
Daily Mail'de yer alan habere göre; tatlıyı yedikten birkaç dakika sonra mide bulantısı ve nefes darlığı problemi yaşayan Kayyum, dinlenmek için odasına geçti.
Otel odasında annesini görüntülü arayarak, durumunun kötü olduğunu bildiren Kayyum, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaklaşık 25 dakika sonra annesinin gözleri önünde hayatını kaybetti.
Yasal işlem başlatıldı
Yasal işlem başlatıldı
Acılı aile, otel çalışanlarının alerjiler ve gıda güvenliği konusunda yeterince eğitim almadığını da iddia ederek, tatlıda bulunan alerjenler hakkında yanlış bilgi verildiği gerekçesiyle otel hakkında yasal işlem başlattı.
Anafilaksi nedir, nasıl gelişir?
Anafilaksi nedir, nasıl gelişir?
Anafilaksi, hemen tedavi edilmesi gereken ciddi, potansiyel olarak hayatı tehdit eden alerjik bir reaksiyondur. Bu reaksiyon alerjik bir bireyin yer fıstığı veya arı sokması gibi alerjisi olan bir nesneye maruz kalmasından birkaç saniye, birkaç dakika sonra ortaya çıkabilir.
Anafilaksi, bağışıklık sistemi tarafından bireyin şoka girmesine neden olabilecek kimyasallar salması nedeniyle gerçekleşir. Bireyin tansiyonu aniden düşer ve solunum yolları daralır, bu da hem nefes almayı hem de vücudun oksijen ihtiyacını karşılamasını engeller.
Anafilaksi Belirtileri Nelerdir?
Anafilaksi Belirtileri Nelerdir?
Anafilaksi semptomları genellikle bir alerjene maruz kaldıktan birkaç dakika sonra ortaya çıkar. Ancak bazı vakalarda maruziyetten yarım saat veya daha uzun süre sonrasında da ortaya çıktığı görülmüştür.
Anaflaksi belirti ve semptomları arasında hızlı ve zayıf nabız görülebilir. Bunun yanı sıra döküntü, kurdeşen, kaşıntı ve kızarıklık veya soluk cilt dahil cilt reaksiyonları ile düşük tansiyon, yani hipotansiyon da görülebilir.
Nefes borusunun ve genel olarak solunum yollarının daralması, şişmiş bir dil veya boğaz yaygın bir belirtidir ve bu hırıltıya ya da nefes darlığına neden olabilir.
Bulantı, kusma, ishal, baş dönmesi veya bayılma da anaflaktik reaksiyon belirtileri arasındadır. Anafilaktik reaksiyon solunumu veya kalp atışını durdurabilir.
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