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Gardion Antik Kenti’nde ahşap mezar odası bulundu

Gardion Antik Kenti’nde ahşap mezar odası bulundu

04:005/06/2025, Perşembe
G: 5/06/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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Antik kentte kazılan 47’nci tümülüs olan T26 tümülüsünde 3,1 metreye 2,8 metre boyutlarında, ahşap konstrüksiyonlu bir mezar odası gün yüzüne çıkarıldı.
Antik kentte kazılan 47’nci tümülüs olan T26 tümülüsünde 3,1 metreye 2,8 metre boyutlarında, ahşap konstrüksiyonlu bir mezar odası gün yüzüne çıkarıldı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Gordion Antik Kenti’ndeki 47’nci tümülüsten çıkarılan eserleri tanıttı. Ersoy, Gordion Müzesi bahçesinde Gordion Antik Kenti’nde yürütülen kazılarda ortaya çıkarılan, Frig kraliyet ailesine ait olduğu değerlendirilen el değmemiş ahşap mezar odasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Gordion Antik Kenti’ndeki çalışmaların tümülüslerde devam ettiğini belirten Ersoy, “Antik kentte kazılan 47’nci tümülüs olan T26 tümülüsünde 3,1 metreye 2,8 metre boyutlarında, ahşap konstrüksiyonlu bir mezar odası gün yüzüne çıkarıldı” ifadesini kullandı.


#Gardion Antik Kenti
#Kültür ve Turizm Bakanlığı
#Mehmet Nuri Ersoy
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