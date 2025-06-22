Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Hayat
Sağlık
Havuzlardaki hijyen eksikliği sağlık sorunlarına neden oluyor

Havuzlardaki hijyen eksikliği sağlık sorunlarına neden oluyor

21:3222/06/2025, Pazar
G: 23/06/2025, Pazartesi
AA
Yeni Şafak
Sonraki haber
Havuzlardaki hijyen eksikliği sağlık sorunlarına neden oluyor
Havuzlardaki hijyen eksikliği sağlık sorunlarına neden oluyor

Medipol Acıbadem Bölge Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Hüsrev Diktaş, klorlaması yetersiz havuzların özellikle çocuklar ve hassas gruplar için ciddi risk taşıdığını belirtti.

Medipol Sağlık Grubu'ndan yapılan açıklamaya göre, yazın tercih edilen havuzlar, temiz olmayan sularda sağlık problemlerine dönüşebiliyor. Özellikle kloru az ve suyu durgun havuzlar, cilt döküntülerinden göz enfeksiyonlarına, kulak iltihaplarından ishale kadar ciddi riskler taşıyor.


Açıklamada görüşlerine yer verilen Doç. Dr. Hüsrev Diktaş, havuz seçiminde titiz olunmasını ve belirtilerin hafife alınmaması gerektiğini aktardı.

Havuzların potansiyel enfeksiyon kaynağı haline gelmesindeki temel nedenin, suyun yeterli şekilde dezenfekte edilmemesi olduğuna dikkati çeken Diktaş, "Klorlamanın düzenli yapılmadığı ve dış kaynaklı su sızıntısının olduğu havuzlar, başta göz ve kulak enfeksiyonları olmak üzere birçok sağlık sorununa neden olabilir. Ayrıca dışkı ile bulaşan mikroplar mide-bağırsak enfeksiyonlarına yol açar." ifadelerini kullandı.


Diktaş, enfeksiyon belirtileri konusunda da aileleri ve havuz kullanıcılarını uyararak, dış kulakta yara ve akıntı, gözlerde kızarıklık, mide bulantısı, kusma, ishal ve ateş gibi şikayetler varsa mutlaka bir uzmana başvurulması gerektiğini kaydetti.


Havuzdan kaynaklı enfeksiyon riskini en aza indirmek için alınabilecek basit ama etkili önlemler olduğuna da değinen Diktaş, "Havuza girmeden ve çıktıktan sonra mutlaka duş alınmalı. Ayrıca gözlük ve kulak tıkacı kullanılmalı. Bezli çocukların mümkünse havuza girmemesi gerekir, özel mayo kullanılıyorsa da hijyen sıkı takip edilmeli." değerlendirmesinde bulundu.


Diktaş, kullanılan havuzların sağlık açısından denetlenmesi gerektiğini belirterek, "Havuz yetkilileri mutlaka sağlık ve güvenlik belgelerini görünür şekilde sunmalı. Aileler de bu belgeleri sorgulayabilmeli. Yaz sezonuna girerken en önemli tedbir hijyenik havuz tercihi olmalı." ifadelerini kullandı.

#Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Hüsrev Diktaş
#havuz
#Medipol Acıbadem Bölge Hastanesi
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Tıp, hukuk, mühendislik, mimarlık, eczacılık, diş hekimliği, öğretmenlik programlarına yerleştirme için başarı sıralaması şartı var mı? ÖSYM açıklaması