Hüzün ve gurur Adnan Menderes Demokrasi Müzesi’nde

Aydın’ın Koçarlı ilçesinde ocak ayında açılan Adnan Menderes Demokrasi Müzesi’ni dört ayda 41 bin kişi gezdi. Eski Başbakan Adnan Menderes’in icraatlarının ve döneminin anlatıldığı müzede ziyaretçileri Menderes’in nişan yüzüğü gibi kişisel eşyaları, fotoğrafları, köylüye karşılıksız bağışladığı kendisine ait arazilerin tapuları, dönemin gazete manşetleri, 1950 yılında kullanılan seçim sandığı ile o döneme ait belgeler ve icraatlarının anlatıldığı maketler karşılıyor.

Özel olarak hazırlanan bir odada ise 27 Mayıs darbesinin bildirisi, postal sesleri, Adnan Menderes’in konuşması gösteriliyor. O dönemin gururunu ve üzüntüsünü bir arada yaşayan konuklar, müzede duygu dolu anlar yaşıyor.