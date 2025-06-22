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İstanbul’da ormana giriş yasaklandı

İstanbul’da ormana giriş yasaklandı

04:0022/06/2025, Pazar
G: 22/06/2025, Pazar
Yeni Şafak
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Hava sıcaklığının artmasıyla birlikte ormanlık alanlarda insan ve araç hareketliliği arttı. Yaşanan bu artışın kasten veya hatalı davranışlar sebebiyle yangına sebep olabileceğine işaret eden İstanbul Valiliği, kent genelinde ormanlık alanlara girişlerin, mangal, tüp kullanımı ve nargile gibi sebeplerle ateş yakmayı yasakladı.

Yarın başlayacak yasaklar 15 Ekim’e dek sürecek. İstanbul Valiliği’nden yapılan açıklamada, “İstanbul genelinde ormanlık alanlara girişler, mangal, tüp kullanımı, nargile vb. sebeplerle ateş yakmak 23 Haziran 2025 ile 15 Ekim 2025 tarihleri arasında, 6831 sayılı Orman Kanunu’nun 74. maddesi ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 9. ve 66. maddeleri uyarınca yasaklanmıştır ancak İstanbullu hemşehrilerimizin belirtilen piknik-mesire alanları, tabiat parkları, korular, parklar ve eko turizm alanlarında mangal-piknik yapmak, spor, yürüyüş vb. faaliyetlerde bulunmalarında herhangi bir kısıtlama söz konusu değildir" denildi.



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