'İyilik Uçağı' Suriye için havalandı

“İyilik Sarsın Dünyayı!” sloganıyla havalanan İyilik Uçağı; Halep, Humus, Hama ve Şam semalarından ülkedeki zaferi selamladı. İyilik Yolu İnsani Yardım Derneği ve GZT ortak yayını olarak beğeniye sunulan sosyal içerik, izleyicisinden tam not aldı.









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İçerik, ilk olarak GZT Instagram hesabında yayınlandı. Yüzlerce yorum ve binlerce yorum alan özel video, şimdiden 1 milyon izlenmeyi devirdi bile.





Pilot tarafından seslendirilen metinde şu cümlelere yer verildi:

“Değerli yolcular, kaptanınız konuşuyor. An itibariyle Suriye semalarında uçmaktasınız. Kemerlerinizi sıkıca bağlayın zira birazdan şahit olacaklarınız, sizi yerinizden edebilir. Aşağıda bir zafer havası var fakat bu, ne yazık ki acıyla yoğrulmuş bir zafer.





Bugün özgürce uçuşumuzu gerçekleştirdiğimiz şu gökyüzünde, nice sessiz çığlıklar yankılandı yıllar boyunca. Halep’te, Hama’da, Humus’ta ve Şam’ın arka sokaklarında mazlumlar, gözyaşlarını akıtmaya bile çekindiler. Masum sivillerin pasaportlarına el kondu, yıllarca gün ışığı göremedi bu insanlar. Ve şimdi, yaşadıkları işkencelerin utancından evlatlarının yüzlerine bakamıyor kadınlar…





Sayın yolcular, biz bugün milletçe, Suriyeli gariplerin hayır dualarına mazhar olabildiğimiz için bahtiyarız. Bir nasip işiydi çünkü her şeye rağmen “İyilik Sarsın Dünyayı!” diyebilmek.





Dün, acil yardımlarla destek olduk bu mazlum halka. Bugün ise yeniden ayağa kalkmaları ve şehirlerini ihya etmeleri için hummalı bir çaba içerisinde Albayrağımızı göğsünde gururla taşıyan gönüllülerimiz.



