İzmir Barosu'ndan sapkınlığa destek: Bir hafta boyunca LGBT etkinlikleri düzenleyecek

Çocuğunuzun öğretmeni travesti olsa ne yaparsınız? Şaşkınlıkla, “ Türkiye’de mi? ” karşı sorusu gelecektir hemen. Türkiye’de böyle bir zemin yok , çünkü henüz ilk ve orta öğretime sızamadılar. Ancak çaba sarfediyorlar. LGBT ekosistemi ülkemizde; medyada, dijital içerik platformlarında, iş dünyasında, sivil toplum kuruluşlarında, siyasette, üniversitelerde ve sanat camiasında belli aşamada kök saldı. Bunu kabul etmeliyiz. LGBT lobileri tüm dünyayı böyle aşama aşama baskı altına aldı zaten. Bakın