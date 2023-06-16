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Hayat

İzmir Barosu'ndan sapkınlığa destek: Bir hafta boyunca LGBT etkinlikleri düzenleyecek

Doğrudan aile yapısını hedef alan LGBT sapkınlığı geçen gün pompalanmaya devam ediyor. Ankara Barosu'ndaki 'Güncel Gelişmeler Işığında Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Mücadelesi ve LGBTİ+'ler' başlıklı etkinliğin ardından bir skandal da İzmir Barosu'ndan geldi. Sözde onur haftası kapsamında bir hafta boyunca LGBT etkinlikleri düzenlenecek. İzmir Barosu'nun sapkınlığa açık desteği sosyal medyada büyük tepki topladı.

10:44 . 16/06/2023 Cuma
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İzmir Barosu bir hafta boyunca LGBT etkinlikleri düzenleyecek.

İzmir Barosu bir hafta boyunca LGBT etkinlikleri düzenleyecek.

Sosyal medya ve dijital platformlarda tehlikeli boyutlara ulaşan, doğrudan aile yapısını hedef alan LGBT sapkınlığı dalga dalga büyümeye devam ediyor. Sanatçılardan belediyelere kadar LGBT'ye verilen desteğe barolar da katılmaya başladı. Ankara Barosu'ndaki 'Güncel Gelişmeler Işığında Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Mücadelesi ve LGBTİ+'ler' başlıklı etkinliğin ardından bir skandal da İzmir Barosu'ndan geldi. Sözde onur haftası kapsamında 1 hafta boyunca LGBT etkinlikleri düzenleyecek. İzmir Barosu'nun sapkınlığa açık desteği sosyal medyada büyük tepki topladı.

Sosyal medyada büyük tepki topladı

Sözde onur haftası kapsamında düzenlen, özellikle çocukların hedefe oturtulduğu etkinlik sosyal medyada büyük tepki topladı. Kulalnıcılar, 'İzmir Barosu'nda bu hadsiz programı organize edenler bulunup yargılansın', 'Ahlaksızlığın onur gibi ulvi bir kavramı kirletilmesine izin vermeyeceğiz. Bu fikri savunanların, milletin canını yakmasından ziyade kendi ocaklarında bu ahlaksızlığı yaşamalarını dilerim' gibi yorumlarda bulunudu.



#İzmir Barosu
#LGBT
#İzmir
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