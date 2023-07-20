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Kavurucu sıcaklar geri geliyor: 7 derece birden yükselecek aşırı sıcak bunaltacak

Türkiye'yi bir kez daha aşırı sıcaklar bekliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava sıcaklığının tüm yurtta mevsim normallerinin üzerinde seyredeceğini bildirdi. Bugünden itibaren kent genelinde sıcaklıklar 7 derece birden yükselecek. Önümüzdeki hafta sıcaklık rekoru beklenirken uzmanlar, cuma, cumartesi ve pazar günlerinde aşırı sıcakların etkili olacağını söyledi.

10:26 . 20/07/2023 Perşembe
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Geçen hafta başta İstanbul olmak üzere pek çok kentte hayatı olumsuz etkileyen sıcak hava dalgası geri dönüyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara Bölgesi için 19 Temmuz Çarşamba gününden itibaren yüksek sıcaklık uyarısında bulundu.

Hava sıcaklıklarını tüm yurtta mevsim normallerinin üzerinde seyredeceğinin bildirildiği raporda "Halen batı ve güney bölgelerimizde etkili olan sıcak hava dalgasının, 19.07.2023 Çarşamba gününden itibaren tüm yurtta etkili olacağı tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının Marmara, Ege ve Akdeniz’de mevsim normallerinin 3 ila 8 derece, diğer bölgelerimizde ise mevsim normallerinin 1 ila 5 derece üzerine çıkması bekleniyor." denildi.

Önümüzdeki günlerde bazı illerimizde beklenen sıcaklıklar (°C);

Ankara : 32-36İstanbul : 32-37

İzmir : 37-40

Edirne : 38-42

Çanakkale : 34-40

Muğla : 39-41

Adana : 35-40

Antalya : 39-45

Kayseri : 31-36

Kronik hastalığı olanlar dikkat

Sıcak hava dalgası nedeniyle, kronoik rahatsılığı olanlara, yaşlılara ve çocuklara günün en sıcak saati olan 11.00 ile 16.00 saatleri arasında güneş çarpması uyarısında bulunuldu. Türkiye'nin batısı yeni bir sıcak hava dalgasının etkisi altına giriyor. NTV meteoroloji Editörü Dilek çalışkan anlattı. Perşembe gününden itibaren aşırı sıcakların etkili olacağını belirten Dilek Çalışkan, "Cuma, cumartesi ve pazar günleri aşırı sıcaklar etkili olacak, çöl sıcağının etkisi altında geçecek. Sonra pazartesi ve salı hava sıcaklıklarında biraz düşüş yaşanacak. Sonra ikinci bir sıcak hava dalgası daha gelecek. Hatta o en sıcağı olabilir. Marmara Bölgesi, Ege Bölgesi, İstanbul yani Batı bölgelerde etkili olacak. Akdeniz'de de aynı şekilde etkili olacak." değerlendirmesinde bulundu.





#Meteoroloji Genel Müdürlüğü
#İstanbul
#Ankara
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