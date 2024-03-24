Hayat

Kim Milyoner Olmak İster'de bir ilk: 5 milyon liralık soru Bakara suresinden

Kim Milyoner Olmak İster isimli yarışma programında, 5 milyon liralık soru ilk kez açıldı. 19 yaşındaki yarışmacı Berk Göktaş'a yöneltilen "Bakara suresinde, kendilerine bıldırcın eti ve kudret helvası verilmesine rağmen İsrailoğullarının, 'biz bir çeşit yemeğe asla katlanamayız' diye isyan edip Hz. Musa'dan 'Rabb'ine dua et de versin' diyerek istedikleri arasında hangisi yoktur?" sorusu kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. İşte 5 milyonluk sorunun cevabı...

21:59 - 24/03/2024 Pazar
Güncelleme: 22:06 - 24/03/2024 Pazar
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Kim Milyoner Olmak İster'de 5 milyon liralık soru ilk kez açıldı.
Kim Milyoner Olmak İster'de 5 milyon liralık soru ilk kez açıldı.

ATV'de yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster isimli yarışma programında, 19 yaşındaki Berk Göktaş 5 milyon liralık soruyu ilk kez açtırarak tarihe geçti.

5 milyon liralık soru Bakara suresinden

Sunucu Kenan İmirzalıoğlu, Göktaş'a,
"Bakara suresinde, kendilerine bıldırcın eti ve kudret helvası verilmesine rağmen İsrailoğullarının, 'biz bir çeşit yemeğe asla katlanamayız' diye isyan edip Hz. Musa'dan 'Rabb'ine dua et de versin' diyerek istedikleri arasında hangisi yoktur?"
sorusunu yöneltti.
Şıklar arasında ise,
"Mercimek, soğan, nohut ve sarımsak"
yer aldı.

Soru ve cevabı kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Sorunun cevabı: Nohut

Bakara suresinin 61'inci ayetinde 'sarımsak, mercimek ve soğan' yer alıyor. Buna göre; 5 milyonluk sorunun cevabı nohut.

Bakara suresinin 61'inci ayetinin tamamı ise şöyle:

"Hani, “Ey Mûsâ! Biz bir çeşit yemeğe asla katlanamayız. O hâlde, bizim için Rabbine yalvar da, o bize yerden biten sebze, kabak, sarımsak, mercimek, soğan versin” demiştiniz. O da size, “İyi olanı düşük olanla değiştirmek mi istiyorsunuz? Öyle ise inin şehre! İstedikleriniz orada var” demişti. Böylece zillet ve yoksulluk onları kapladı. Onlar, Allah’ın gazabına uğradılar. Bunun sebebi, onların; Allah’ın âyetlerini inkâr ediyor, peygamberleri de haksız yere öldürüyor olmaları idi. Bütün bunların sebebi ise, isyan etmek ve aşırı gitmekte oluşlarıydı."



#Kim Milyoner Olmak İster
#ATV
#Bakara suresi
#İsrailoğulları
#Hz. Musa
31 dakika önce
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