ATV'de yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster isimli yarışma programında, 19 yaşındaki Berk Göktaş 5 milyon liralık soruyu ilk kez açtırarak tarihe geçti.
5 milyon liralık soru Bakara suresinden
Soru ve cevabı kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.
Sorunun cevabı: Nohut
Bakara suresinin 61'inci ayetinde 'sarımsak, mercimek ve soğan' yer alıyor. Buna göre; 5 milyonluk sorunun cevabı nohut.
"Hani, “Ey Mûsâ! Biz bir çeşit yemeğe asla katlanamayız. O hâlde, bizim için Rabbine yalvar da, o bize yerden biten sebze, kabak, sarımsak, mercimek, soğan versin” demiştiniz. O da size, “İyi olanı düşük olanla değiştirmek mi istiyorsunuz? Öyle ise inin şehre! İstedikleriniz orada var” demişti. Böylece zillet ve yoksulluk onları kapladı. Onlar, Allah’ın gazabına uğradılar. Bunun sebebi, onların; Allah’ın âyetlerini inkâr ediyor, peygamberleri de haksız yere öldürüyor olmaları idi. Bütün bunların sebebi ise, isyan etmek ve aşırı gitmekte oluşlarıydı."