Leptin hormonunun keşfinin 30. yılında Bezmialem Vakıf Üniversitesi’nde Uluslararası Leptin ve Metabolizma Sempozyumu gerçekleştirildi

Leptin hormonunun metabolizma üzerindeki kritik rolü ve bu hormonun keşfinin bilim dünyasında yarattığı etki, sempozyumun odak noktası oldu.





Leptin ve metabolizma arasındaki hayati ilişki tartışıldı

Leptin, vücudun enerji dengesini düzenleyen ve iştahı kontrol eden önemli bir hormon olarak tanımlanıyor. Sempozyumda, leptinin metabolizma üzerindeki etkileri, obezite, diyabet ve diğer metabolik hastalıklarla olan ilişkisi gibi konular geniş bir çerçevede ele alındı. Bu kapsamda düzenlenen panellerde, hem ulusal hem de uluslararası düzeyde öncü araştırmacılar kendi bilimsel çalışmalarını sundu.









Bezmialem Vakıf Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rümeyza Kazancıoğlu'nun açılış konuşması

Bezmialem Vakıf Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rümeyza Kazancıoğlu, açılış konuşmasında leptin hormonunun keşfinden bugüne bilim dünyasında yarattığı etkiye vurgu yaparak, leptin ve metabolizma alanındaki araştırmaların insan sağlığına sunduğu katkıların altını çizdi:

“Leptin ve metabolizma üzerine yapılan araştırmalar, günümüz sağlık sorunları arasında en yaygın olan obezite ve metabolik hastalıkların tedavisi için kritik bir rol oynamaktadır. Üniversite olarak, bu alandaki bilimsel paylaşımları desteklemekten gurur duyuyoruz.”









Leptin hormonunun keşfini yapan Prof. Dr. Jeffrey Friedman ve öncü bilim insanları katılım gösterdi

Yaşam Bilimleri ve Biyoteknoloji Enstitüsü’nden Dr. Öğr. Üyesi Caner Çağlar ve Dr. Öğr. Üyesi Onur Emre Onat’ ın yürütücülüğünde organize edilen Sempozyumda, leptin hormonunun kaşifi Prof. Dr. Jeffrey Friedman başta olmak üzere, bu alanda öncü birçok bilim insanı bilgi ve deneyimlerini paylaştı. Katılımcılar arasında, Dr. Sadaf Farooqi, Dr. Matthias H. Tschöp, Dr. Rachel Green ve Dr. Tamas Horvath gibi isimler yer aldı. Her bir bilim insanı, leptin ve metabolizma ilişkisiyle ilgili güncel araştırmalarını sunarak yeni tedavi yöntemleri ve araştırma alanlarına ışık tuttu. Sempozyuma katılanlar, alanında çalışan önde gelen bilim insanlarının bir araya geldiği bu etkinliği “tarihi bir an” olarak nitelendirerek, leptin ve metabolizma alanındaki gelişmelerin geleceğine katkı sağlayan önemli bir buluşma olarak değerlendirdiler.









Bilimsel iş birliklerine zemin hazırlayan özel bir ziyaret

Sempozyuma katılan misafirler, Bezmialem Vakıf Üniversitesi ve Beykoz’daki Yaşam Bilimleri ve Biyoteknoloji Enstitüsü’nü ziyaret ederek üniversitenin öncü araştırma ve geliştirme çalışmalarını yakından inceleme fırsatı buldu. Bilim insanları, enstitü bünyesindeki ileri düzey laboratuvarlarda yürütülen çalışmalar hakkında ayrıntılı bilgi alırken, üniversitenin sağlık ve biyoteknoloji alanlarındaki katkılarına tanıklık ettiler. Bu ziyaret, uluslararası araştırmacılar ve Bezmialem Vakıf Üniversitesi arasında yeni bilimsel iş birliği olanaklarına da zemin hazırladı.



