Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Hayat Mavi suların en lüksleri arasındaydı Şimdi söküm için rotasını Aliağaya çevirdi
AKTÜEL

Mavi suların en lüksleri arasındaydı: Şimdi söküm için rotasını Aliağa’ya çevirdi

Mavi suların en lüksleri arasındaydı: Şimdi söküm için rotasını Aliağa’ya çevirdi

Su üstündeki yaşamda yıllarca adından söz ettiren ve 1987 yılından beri denizlerde varlığını sürdüren Astor adlı dev gemi bu defa zenginleri gezdirmek için değil, su üstündeki varlığına son vermek için rotasını İzmir Aliağa’ya çevirdi.

Haber Merkezi İHA
33 yıl önce yapılan Astor isimli gemi genelde zenginler tarafından tatil amaçlı tercih ediliyordu.
33 yıl önce yapılan Astor isimli gemi genelde zenginler tarafından tatil amaçlı tercih ediliyordu.

Yaklaşık 33 yıldır su üstünde olan Astor adlı dev gemi, Aliağa gemi söküm tesislerine satıldığı için rotasını İzmir'e çevirdi. Su üstündeki varlığına sona verecek olan gemi, 7 Kasım'da İngiltere'den demir almıştı.

Koranavirüsün su üstündeki hayatı da olumsuz etkilediğini belirten Su Üstünde Blog yetkilisi Eren Budaklı, “Sovyetler Birliği döneminde yolcu gemisi olarak kullanılan 1987 yılında Howaldtswerke-Deutsche Werft (HDW) tarafından Astor adı altında, Mauritius merkezli Marlan Corporation için Batı Almanya’daki Kiel tarafından inşa edilen gemi Aliağa’ya söküme geldi. 1988 yılında Fedor Dostoevskiy ismi ile İstanbul ve Kuşadası limanlarını ’da ziyaret eden gemi 1995 yılında Astor ismini alarak Alman şirket Transocean Tours’a bağlı çalıştı. İngiliz firması Cruise and Maritime Voyages’a bağlı olarak çalışmaya başlayan gemi pandemi sürecinde yolcu taşıyamadı. İngiliz firmasının iflası ile açık artırma ile satılan gemi Aliağa gemi söküm tesislerine satıldı. 7 Kasım’da İngiltere’den demir alan gemi önümüzdeki günlerde Aliağa’ya gelmesi bekleniyor” diyerek Korana virüsün hayatın her alanına olumsuz etkilediğini kaydetti.

Su Üstünde blog yönetici Eren Budaklı, “Pandemi sürecinde dünya turizm sektöründe kruvaziyer sektörü çok büyük yara aldı. Eğer bu gemiler önümüzdeki yıl da yolcu taşımaya başlamazlarsa, birçok gemiyi Aliağa’ya sökülmeye gelmesi bekliyoruz” dedi.

Eskişehir'de ilginç görüntü: Sular çekilince ortaya çıktı
FOTOĞRAF 30
Title
Eskişehir'e yaklaşık 40 kilometre uzaklıktaki Porsuk Barajı havzasında bulunan, yaklaşık 100 haneden oluşan eski İncesu köyü, yaşanan selin ardından 1974 yılında baraj alanının genişletilmesi üzerine istimlak edilerek, boşaltıldı.
Title
Köyde yaşayanların bir kısmı, şehir merkezindeki Ertuğrulgazi Mahallesi'ne, bir kısmı da Yeni İncesu köyüne taşındı.
Title
Bugün 5 ailenin yaşadığı Eski İncesu köyünde, mevsim normallerinin altında görülen yağışların ardından baraj sularının çekilmesiyle eski köy evlerinin temelleri ve bir kısmı sular altında olan, 1959 yılında yapılmış cami minaresi, yeniden ortaya çıktı.
Title
Havadan görüntülenen eski köy evlerinin temelleri ile boş arazinin ortasında kalan tek minare, ilginç görüntü oluşturdu.
Title
Halen Eski İncesu köyünde oturan Naim Aktı (80), daha önce köylerinin bulunduğu alanın su dolu olduğunu belirterek, Babam bu köyde dünyaya gelmiş. Ben de bu köyde doğdum, burada büyüdüm. Baraj 1947'te yapıldı. 1974'te sel olunca baraja ilave yapıldı. Bizim köyü istimlak ettiler. Köylülerin bir kısmı Yeni İncesu köyüne taşındı...
Title
80 hane kadar da Eskişehir'de Ertuğrulgazi Mahallesi'ne taşındı. Köyümüzde kalan minare yapılırken ben daha çocuktum. 1959 yılında yapıldı. Öncesinde ağaç bir minare vardı. 1960'lı yıllarda buralar hep su ile doluydu. 1960'tan sonra sular çekilmeye başladı. Artık fazla su durmuyor dedi.
Title
'ESKİ KÖYÜMÜZÜ ÖZLÜYORUZ' <br> <br> Yeni İncesu köyüne yerleşen Seyfettin Kılınç (78) ise 1967 yılında baraj suyunun yükselmesi sonucu evlerinin sular altında kaldığını söyledi.
Title
Eski köylerini özlediklerini kaydeden Kılınç, 1966 yılında baraja ilave oldu. Baraj inşaatında çavuş olarak görev yaptım. Barajın betonunu ben döktüm. Bizim dedelerimiz 1872 yılında Eski İncesu köyüne gelip yerleşmişler. Köyümüz, 100 haneli bir köydü. Ben orada büyüdüğüm dönemde çok hayvan otlattık...
Title
Eski köyümüzün minaresi hala duruyor. O caminin bir kısım malzemelerini, buradaki camimizin yapımında kullanmak için getirdik. Eski köyümüz bambaşkaydı. Harıl harıl sular akardı. Şimdi kalmadı o sular. 1967 yılında suyun yüksekliği evin sundurmasına kadar geldi. Baraj 1978'de tamamen doldu. Minarenin etrafı köyümüzdü..
Title
O minarenin alt tarafında kendi evimiz vardı. Geçen gün özellikle eski köye gittim, biz oralara ‘kenar’ deriz. Düğün yaparken oraya toplanırız. Oraya geldim, köye şöyle bir baktım. Eski köyümüzü özlüyoruz diye konuştu.
Title
BARAJ SULARI ÇEKİLDİ <br> <br> Eskişehir’e içme suyu sağlayan Porsuk Barajı’nda ise mevsim normallerinin altında görülen yağışlar nedeniyle sular kıyılardan yaklaşık 20 metre kadar çekildi.
Title
DSİ Genel Müdürlüğü verilerine göre, Porsuk Barajı’nın doluluk oranı, yüzde 33,2 seviyesine kadar düşerken, su seviyesi de 144 milyonmetreküp olarak ölçüldü.
Title
Barajın toplam 431 milyonmetreküp su tutma kapasitesine sahip olduğunu ve içme suyunun yanı sıra sulamada da kullanıldığını kaydeden DSİ Genel Müdürlüğü yetkilileri, kış aylarında da yağış görülmemesi durumunda bile su sıkıntısının yaşanmayacağını belirtti.
Title
Baraj suları çekildi, eski köy evlerinin bir kısmı ve cami minaresi oraya çıktı
Title
Baraj suları çekildi, eski köy evlerinin bir kısmı ve cami minaresi oraya çıktı
Title
Baraj suları çekildi, eski köy evlerinin bir kısmı ve cami minaresi oraya çıktı
Title
Baraj suları çekildi, eski köy evlerinin bir kısmı ve cami minaresi oraya çıktı
Title
Baraj suları çekildi, eski köy evlerinin bir kısmı ve cami minaresi oraya çıktı
Title
Baraj suları çekildi, eski köy evlerinin bir kısmı ve cami minaresi oraya çıktı
Title
Baraj suları çekildi, eski köy evlerinin bir kısmı ve cami minaresi oraya çıktı
Title
Baraj suları çekildi, eski köy evlerinin bir kısmı ve cami minaresi oraya çıktı
Title
Baraj suları çekildi, eski köy evlerinin bir kısmı ve cami minaresi oraya çıktı
Title
Baraj suları çekildi, eski köy evlerinin bir kısmı ve cami minaresi oraya çıktı
Title
Baraj suları çekildi, eski köy evlerinin bir kısmı ve cami minaresi oraya çıktı
Title
Baraj suları çekildi, eski köy evlerinin bir kısmı ve cami minaresi oraya çıktı
Title
Baraj suları çekildi, eski köy evlerinin bir kısmı ve cami minaresi oraya çıktı
Title
Baraj suları çekildi, eski köy evlerinin bir kısmı ve cami minaresi oraya çıktı
Title
Baraj suları çekildi, eski köy evlerinin bir kısmı ve cami minaresi oraya çıktı
Title
Baraj suları çekildi, eski köy evlerinin bir kısmı ve cami minaresi oraya çıktı
Title
Baraj suları çekildi, eski köy evlerinin bir kısmı ve cami minaresi oraya çıktı
Eskişehir'de ilginç görüntü: Sular çekilince ortaya çıktı
Eskişehir'e içme suyu sağlanan Porsuk Barajı'ndaki su seviyesi, mevsim normallerinin altında görülen yağışlar nedeniyle yüzde 33,2'ye kadar düştü. Yaklaşık 45 yıl önce alanı genişletilen baraj nedeniyle istimlak edilerek, boşaltılan eski İncesu köyünün ev temelleri ve bir kısmı sular altında kalan caminin minaresi ise suların çekilmesiyle yeniden ortaya çıktı. Boş arazinin ortasında yer alan cami minaresi, ilginç görüntü oluşturdu.


Abone Ol Google News
Aydadan sevindiren fotoğraf

Ayda'dan sevindiren fotoğraf

Mucize bebek basketbol sahasında 'iyiyim' pozu verdi.
Koronavirüs aşısına gönüllü başvuru

Koronavirüs aşısına gönüllü başvuru

​Sağlık Bakanlığı aşı için gönüllülük kriterlerini açıkladı.
Bugün olumlu bir açıklama olacak

Bugün olumlu bir açıklama olacak

​Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan kreşlerle ilgili önemli açıklama.

​Uzay sınırını geçen ilk Türk aracı oldu.

İşgaller ülkesi

İşgaller ülkesi

Tarih boyunca kaosun merkezi olan ülke Afganistan.

Eskişehir'de<br>ilginç görüntü

Eskişehir'de
ilginç görüntü

Baraj suyu çekilince ortaya çıktı.

Vatandaşlar<br>üzerinde denenecek

Vatandaşlar
üzerinde denenecek

​Çin aşısında Türkiye'de bir ilk: Pazartesi başlıyor.

​Erdoğan ilk defa KKTC ziyaretinde dile getirdi.
'Baba beni kurtar, ölüyorum'

'Baba beni kurtar, ölüyorum'

14 yaşındaki Mehmet Ali Dın, koronavirüsten yaşamını yitirdi.
27 yıl sonra bir ilk

27 yıl sonra bir ilk

​Azerbaycan ordusu işgal altında bulunan Ağdam'a girdi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.