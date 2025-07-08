Medipol’den hastane konforunda evde sağlık hizmeti

“Evde sağlık sadece muayene hizmeti değil; gerektiğinde antibiyotik tedavisi, kan tahlilleri, serum uygulaması hatta artık akciğer filmi gibi görüntüleme işlemlerini de içeriyor. Yaşlı, engelli ya da taburcu olmuş bir ortopedik hastanın hastaneye taşınması riskli ve zor. Biz doğrudan hastanın evine gidiyoruz, yatağında ya da oturduğu yerde çekim yapabiliyoruz.”