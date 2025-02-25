MHRS üzerinden randevu bekleyenlerde büyük düşüş: 1 milyon 96 bin 163'e geriledi

"Aynı branştan diğer hekimleri seçmek isterlerse bekleyen bu kişilerin randevu talebinin branş bazında karşılanabildiği görülüyor. Dolayısıyla klinik bazında bekleyen randevu talep sayısı 898 bin 214'e düşmüş durumda. Bu da MHRS üzerinden randevu bekleyen kişi sayısının aslında yüzde 64 oranında azaldığını, Bakanlığın yürüttüğü çalışmalarla randevu talebinin 3'te 2'sinin karşılandığını gösteriyor. Tüm Türkiye'de MHRS'ye kayıtlı 79 branşın 69'unda aynı güne randevu verilebiliyorken, ⁠69 ilde aynı günde tüm branşlara ve 73 ilde aynı haftada tüm branşlara randevu verilebiliyor."