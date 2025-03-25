İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmasında beklenen karar geçtiğimiz gün açıklandı. Günlerdir kamuoyunun yakından takip ettiği dava sonucunda, Ekrem İmamoğlu yolsuzluk suçlamasıyla tutuklanırken, diğer şüphelilerle ilgili de karar verildi. Mahkeme, İmamoğlu’nun yanı sıra Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık’ın da aralarında bulunduğu 50 kişinin tutuklanmasına hükmetti. Yaşanan bu gelişmelerin ardından, muhalif çevrelerden boykot çağrıları geliyor. Oyuncu Müjde Evrim Alasya, sosyal medyadan yaptığı "boykot" çağrısında şu ifadeleri kullandı:





Ekrem İmamoğlu'nun haksız yere tutuklanması, yalnızca bir kişiye değil, halkın iradesine yapılan bir müdahaledir. Bu adaletsizliğe karşı durmanın pek çok yolu var. Elimizdeki en barışçıl ve en etkili yöntemlerinden biri boykot. Tüketim azaldığında vergi gelirleri düşer, halka sırtını dönmüş iktidarın tek dayanağı sermaye sarsılır. Kararlı bir boykot, devlet mekanizmalarını doğrudan etkileme gücüne sahiptir. Sadece nakit para kullanacağız. Sadece zorunlu ihtiyaçlarımızı satın alacağız. Yüksek vergi alınan ürünleri (alkol, sigara) almayacağız. İktidarı destekleyen markaları ifşa edeceğiz. Çevremizdeki küçük üretici ve esnafı tercih edeceğiz. Boykotu yaygınlaştıracak ve büyüteceğiz.









FİLİSTİN'DE ON BİNLERCE İNSAN KATLEDİLDİ: BOYKOT ŞİMDİ Mİ AKILLARA GELDİ?

Türkiye'de ve dünyada Gazze'de yaşananlar için seferber olan insanlar İsrail ve destekçilerinin ürünlerini kullanmama kararı almıştı. Türk sanat dünyasından bu seferberliğe çok az sayıda isim katıldı. Ünlülerin yaşanan soykırım karşısında sesi çıkmadığı gibi bir de İsrail destekçisi markaları kullanmaya ve hatta reklamlarında oynamaya devam ettiler. Yolsuzluk soruşturması ile ilgili boykot çağrısı yapan Evrim Alasya da alenen İsrail ürünlerinin reklamını yapan bir dizide oynuyor.



















